La reacción de Facundo Arana tras filtrarse la separación con María Susini

El actor usó sus redes sociales para referirse a las versiones que confirman que después de 20 años de relación el amor se terminó.

La noticia sobre la separación de Facundo Arana y María Susini rompió con la agenda del mundo del espectáculo y puso la atención en una de las parejas más queridas del ambiente artístico.

Fue Pepe Ochoa (LAM, América) quien confirmó la noticia y aseguró que el fin de una historia de amor de casi 20 años con tres hijos en común no tuvo terceros en discordia y que simplemente “se terminó el amor”. Ochoa aseguró que la separación habría sido en términos pacíficos, sin conflictos entre ellos. Agregó: “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, afirmó el panelista.

Lo cierto es que los rumores sobre la separación empezaron a circular hace ya varios meses y, tras las nuevas informaciones, la periodista Laura Ubfal se encargó de consultarle al actor quien se encargó de confirmar que, como en toda familia, “tenemos nuestras idas y vueltas”.

Tras la viralización de la separación, Facundo se mostró activo en las redes sociales y reaccionó en medio de la noticia que golpeó al mundo del espectáculo. En su perfil de Instagram, el actor eligió compartir información sobre la obra “En el aire” y para difundir un pedido de donantes de sangre, fiel a su estilo de apoyar causas solidarias.

Por su parte, Maria Susini se negó a hablar del tema. Un dato que llamó la atención es el gesto de ambos en las redes sociales ya que cuando se filtró la información ambos se volvieron a seguir en Instagram quizás con el juego de no levantar sospechas.

Arana tenía prevista una entrevista en El Trece este viernes, sin embargo, Pampito confirmó que fue cancelada. “Se separó. La nota estaba pautada de antemano, pero hoy habló con nuestra productora y le dijo que estaba muy cansado y que, por esta situación de su separación, prefería no hablar porque estaba muy triste”, contó el periodista.