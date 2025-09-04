Murió el diseñador italiano Giorgio Armani, a los 91 años

Armani, una de las figuras de la moda más influyentes de finales del siglo XX y hasta la actualidad.

El célebre diseñador de moda Giorgio Armani murió a sus 91 años de edad, así lo confirmó con "infinito dolor" el Grupo Armani.

" Con una tristeza infinita , el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani", señaló en un comunicado. Se conoció que Armani murió en su domicilio.

Armani preparaba un evento especial para conmemorar los 50 años de la marca Giorgio Armani durante la próxima Semana de la Moda de Milán este mes.

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y desde entonces estaba en su casa de la Via Borgonuovo de Milán.

El velatorio estará abierto desde el sábado hasta el domingo, de 9 a 18, en Milán, en Via Bergognona 59, en el Teatro Armani, de acuerdo a la voluntad del creador de una marca icónica no sólo de ropa, sino también de accesorios, perfumes y hasta muebles.

Giorgio Armani, un hombre que transformó la moda

Giorgio fue una de las figuras de la moda más influyentes de finales del siglo XX y hasta la actualidad, falleció en la ciudad de Milán acompañado de su familia y su pareja Leo Dell'Orco, quien lo acompañó durante los últimos 20 años.

El histórico diseñador de moda es reconocido por transformar el estilo de la moda prêt-à-porter en Milán con propuestas de siluetas desestructuradas.

Armani transformó la sastrería masculina a partir del traje desestructurado, redefiniendo el concepto de elegancia silenciosa. En paralelo, ofreció a las mujeres una alternativa a la indumentaria tradicional, con prendas que equilibran autoridad y fluidez.

Desde fines de los 70, la sastrería de Armani evitó tanto la feminización forzada como la masculinización rígida, proponiendo pantalones y blazers adaptados especialmente al cuerpo femenino e instalando estas prendas como centrales en el vestuario profesional y las pasarelas globales.

Giorgio Armani S.p.A era la empresa multimillonaria que abarca moda, diseño y decoración, productos deportivos y filantropía que construyó de cero y dirigía de manera independiente. Ostentaba los puestos de presidente, CEO y director de su compañía hasta su muerte, a los 91 años.

Bajo su imperio se encuentran las colecciones masculinas y femeninas de Giorgio Armani, la más juvenil y apegada a las modas Emporio Armani y su línea deportiva, EA7, que viste al club de fútbol italiano SSC Napoli; también las Armani Collezioni, de alta gama pero disponible en grandes almacenes de lujo; Armani Privé, la colección de alta costura que creó en 2005; y Armani/Casa, la línea de muebles y decoración que lanzó en el 2000 y crea un estilo de vida que materializan los Armani Hotels.

El primero abrió en Dubái en 2010, donde ocupa varias plantas del Burj Khalifa. El segundo abrió al año siguiente en Milán. El hilo conductor de todo es la estética Armani, definida por una arquitectura limpia a la par que opulenta. Armani posee sus propias fábricas, instalaciones de producción y distribución, así como tiendas, entre ellas una manzana entera en la Via Manzoni de Milán.