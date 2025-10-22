Denuncian millonaria estafa al sindicato de Camioneros: investigan sobreprecios en un hotel

Se estiman irregularidades en el manejo de los fondos de un hotel. A raíz de una denuncia comenzó una investigación que reveló datos impactantes.

En los últimos días se conoció una investigación de estafa al sindicato de Camioneros de Hugo Moyano, por una semana cercana a los 10 millones de dólares . Todo surgió a raíz de una denuncia que presentó el secretario de Turismo del gremio, Héctor "Yoyo" Maldonado , uno de los dirigentes más cercano del gremialista.

El epicentro del escándalo es Mar del Plata, donde el gremio posee el "Hotel 15 de Diciembre", un complejo inaugurado en agosto de 2006. Casi 20 años después, alguien encontró que había un filtro por donde se escapaba el dinero que debería ir a las arcas del sindicato.

Se trata de posibles sobreprecios en servicios y alimentos del complejo. En diálogo con un medio local, el fiscal David Bruna confirmó que "Se han tomado testimoniales y se han recolectado pruebas. Faltan algunas medidas más y, obviamente, estaremos después en la realización de la pericia contable".

Los movimientos que se realizaron dentro del sindicato tras la posible estafa

Según se reveló en un informe de Clarín, Héctor "Yoyo" Maldonado, mano derecha de Hugo, lo llamó y le avisó que algo no cuadraba. En los libros contables del hotel había inconsistencias que solo responden a un fraude contable que ascendería a los 10 millones de dólares.

En su presentación habló de un faltante millonario, sobrecostos y gastos injustificados, lo que dio origen a la investigación penal. A su vez, se señaló a dos responsables operativos del hotel, el gerente y el chef principal, quienes fueron separados de sus cargos, aunque por el momento no están imputados. Se espera que la pericia contable ordenada por el fiscal Bruna comience a principios de noviembre y finalice hacia fin de mes.

Se pone la lupa sobre ellos dos, indicó Clarín, porque habrían desviado millonarias cifras para financiar un emprendimiento que ambos tienen por fuera del gremio.

Al conocer el líder del sindicato sobre esta alarmante situación, echó a cuatro dirigentes de su gremio. En paralelo, la agrupación comunicó el cierre temporal del alojamiento para realizar "reformas".

A dos miembros los desplazó a principios de octubre, mientras que a los restantes los días siguientes. Según revelaron, Moyano alejó de sus puestos al secretario administrativo, Claudio Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Villegas, y luego al prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y a otro dirigente que no se reveló la identidad.

