El barrio Hibepa ya tiene su polideportivo y le puso fecha de inauguración

En pocos días la Municipalidad de Neuquén inaugurará el nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Hi.Be.Pa, en el oeste de la ciudad. Se trata de un espacio cerrado y calefaccionado de más de 450 metros cuadrados donde los chicos y chicas del sector podrán disfrutar de diversas actividades deportivas y recreativas.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno , informó que “estamos próximos a inaugurar el centro deportivo, la semana que viene ya va a estar habilitado, y espera convertirse en un polo deportivo”.

Este tipo de espacios que viene llevando adelante el intendente Mariano Gaido en distintos puntos de la capital neuquina tiene como objetivo promover el deporte, los hábitos sanos y fortalecer los vínculos sociales en el barrio.

Bruno comentó que anteriormente en el lugar solo existía un antiguo playón al aire libre, que fue completamente reconvertido en un moderno polideportivo, y remarcó que la obra fue de una inversión municipal superior a 500 millones de pesos.

Con respecto al edificio, detalló que es calefaccionado, que tiene las dimensiones de una cancha de básquet, cuenta con estructuras metálicas, cerramiento en chapa, aberturas de aluminio, piso técnico, pintura completa y equipamiento deportivo para el desarrollo de distintas disciplinas.

Además, Bruno explicó que los polideportivos son gestionados por el área de Deporte del municipio, y recordó que la ciudad cuenta con obras similares, como el Salón de Actividad Física (SAF) del barrio San Lorenzo, el de Parque Industrial y el Confluencia, y más de 30 centros deportivos distribuidos en distintos barrios.

Con este nuevo lugar deportivo, muchos chicos y chicas no tendrán la necesidad de trasladarse al centro para realizar actividad física. “A partir de la semana que viene queda totalmente inaugurado para comenzar con las actividades deportivas”, insistió la funcionaria, y remarcó que este tipo de iniciativas tienen un gran valor social para la comunidad, reúne a todos los vecinos y vecinas, especialmente los niños y adolescentes, y también promueve hábitos saludables.

Este polideportivo no solo espera alojar a los jóvenes de Hi.Be.Pa, sino que también recibirá a personas de los alrededores, como Gran Neuquén Sur, Valentina Norte Rural, Cuenca XV, Esfuerzo y Gran Neuquén Norte.

Esta inauguración es una alegría para el barrio. La obra comenzó como un simple playón en el 2014 en manos del vecinalista Miguel Figueroa y tiene una gran historia para el sector, es muy utilizado por los vecinos y vecinas. A días de su habilitación, se informó que ya están programadas las propuestas que se llevarán a cabo en el lugar ni bien abra sus puertas.