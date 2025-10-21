La Municipalidad de Neuquén recolectó 14 millones de kilos de residuos voluminosos

Fue a través del operativo puerta a puerta. No deja de sorprender a las autoridades la mala costumbre de generar microbasurales.

El operativo puerta a puerta sigue recorriendo la ciudad como lo hace desde hace 11 años, y en lo que va de 2025 ya pasó por 46 barrios y recolectó 14 millones de kilos de residuos voluminosos.

Para graficar este número, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert dijo que esa cantidad puede rellenar seis piletas olímpicas de natación. “Imaginemos que estas tienen una medida de 50 por 25, por 2 metros de profundidad. Son seis piletas olímpicas , una al lado de la otra, completas de residuos voluminosos con todo lo que sacamos del patio de los vecinos”, describió el funcionario.

“ No nos deja de sorprender la cantidad de residuos que el vecino puede acumular en sus patios, en sus baldíos, en sus terrazas de un año al otro ”, dijo Haspert quien recordó que todo lo que se recolecta en estos operativos se traslada al Complejo Ambiental.

Cómo funciona el operativo

Recordó que el operativo funciona de lunes a sábado durante todo el año, y los barrios que faltan para completar el cronograma anual 2025 son Belgrano; Confluencia Urbana y Rural; Valentina Sur Rural y Valentina Norte Urbana y Rural.

“El cronograma anual que tenemos con puerta a puerta se repite todos los años, empezamos con Gran Neuquén, continúa con San Lorenzo esos son los más populares y en dos de donde más residuos y toneladas sacan de forma semanal. Pero siempre es de la misma manera, a fin de año siempre pasamos por Valentina”, dijo al contar que es el barrio en el que se está trabajando en este momento junto con Confluencia.

Respecto a Valentina Sur Urbana, dijo que es un sector complicado ya que algunos vecinos generan microbasurales en forma permanente lo que obliga al municipio a programar limpiezas puntuales con mucha frecuencia. “La situación en Valentina Sur es particularmente preocupante, ya que el barrio encabeza el ranking de generación de microbasurales en la ciudad. Nos duran muy pocas horas limpio. Una vez que los vamos a erradicar nos encontramos con que a los pocos días otra vez tenemos basura en esos puntos”, advirtió el subsecretario municipal.

image

“El problema se ve agravado por la acción de personas que ofrecen servicios de limpieza de patios y baldíos a bajo costo, pero luego arrojan los residuos en espacios públicos. “Todo ese residuo va a parar dentro del Canal O’Connor, usándolo como un gran contenedor, o a calle Maquinchao, Choele Choel, El Sol, San Julián”, denunció una vez más Haspert y pidió colaboración a los vecinos y vecinas para terminar con esta mala costumbre.

Más tiempo

En este punto mencionó que ya hace una semana que los equipos municipales se encuentran en Valentina Sur con puerta a puerta y “debido a la gran cantidad de residuos encontrados, el operativo se extenderá de los 15 días planificados originalmente a 21 días”, adelantó Haspert y reiteró a todos los frentistas que aprovechen este servicio gratuito que tiene la Municipalidad para sacar todo lo que tienen en sus patios y dejarlo en sus veredas para dar fin, una vez por todas, a los microbasurales del barrio.

Operativo nocturno

El municipio de Neuquén retoma durante la noche de este martes el operativo nocturno de limpieza en la Avenida Mosconi, ex-Ruta 22, luego de que un conductor alcoholizado embistiera a una inspectora de tránsito y destrozara tres motos la semana pasada. La actividad comienza a partir de las 22, con el objetivo de limpiar la traza vial, y se solicita máxima precaución a los conductores.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, informó que hoy se retoma el operativo “obre Mosconi nuevamente desde el punto donde fue el incidente de la semana pasada, desde la calle Leguizamón hacia el oeste de la ciudad.

image

Señaló que el operativo buscará llegar hasta calle O’Connor, dependiendo de la cantidad de residuos que se encuentren. La actividad se extenderá hasta las 3 de la mañana.

“Arriba de la ruta van a haber 70 empleados municipales entre Tránsito, Defensa Civil, Limpieza Urbana, máquinas, camiones de gran tamaño”, describió.

El funcionario hizo hincapié en la necesidad de precaución: “Por supuesto que si venís borracho manejando alta velocidad vas a terminar ocasionando un accidente como el que fue ocasionado la semana pasada, por eso te pedimos que si ves balizas, indicaciones, baje la velocidad y tomes colectora para poder traspasar el operativo”.

El grave incidente ocurrió el pasado martes durante la jornada de limpieza nocturna en la Avenida Mosconi. Un conductor que circulaba a alta velocidad y con 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre embistió a una inspectora de tránsito y tres motos del área de Tránsito.

El hombre manejaba sin seguro e intentó darse a la fuga, siendo interceptado por los compañeros de la inspectora. Finalmente se le secuestró el vehículo, se le retuvo la licencia de conducir y fue demorado por la policía.

“Tuvimos mucha suerte de que los daños fueron materiales nomás sino hoy estaríamos hablando de víctimas”, valoró Haspert.

La semana pasada, luego del choque, el subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, había remarcado que el operativo se había avisado previamente.

También había informado que la inspectora, que resultó lesionada, se encontraba fuera de peligro y que el municipio iniciará una causa penal en función de los daños producidos por el conductor.

Haspert recordó que “siempre intentamos estar los martes o miércoles que es cuando menos flujo vehicular hay”.

La Municipalidad de Neuquén realiza operativos nocturnos de limpieza debido al alto tránsito en arterias importantes.