En 9 fotos, el "Semaforazo" de la UNCo por la ley de financiamiento universitario en Neuquén

La actividad se realizó en el centro de la ciudad de Neuquén. Fue en el marco del paro nacional universitario convocado en todo el país.

El paro fue convocado a nivel nacional por las federaciones universitarias en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo ) realizó este miércoles una actividad en el marco del paro nacional universitario convocado en todo el país. La medida, impulsada por las federaciones docentes y no docentes, exige la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La ley, promulgada y publicada en el Boletín Oficial, fue suspendida por el decreto 795/2025 por parte del gobierno de Javier Milei. En este contexto, docentes, estudiantes y no docentes de la casa de altos estudios realizaron un "semaforazo", volanteada y clases públicas para visibilizar el reclamo. Las actividades se realizaron en la esquina de la Avenida Olascoaga y Mitre de Neuquén capital a partir de las 10 y terminaron cerca del mediodía de este miércoles.

El decreto se da a pocos días de las elecciones legislativas y reaviva el conflicto de las partidas universitarias en todo el país. La UNCo no es la excepción, por la crisis que atraviesa debido a la falta de presupuesto en distintas facultades para llevar adelante diversos proyectos de extensión universitaria.

“Lo que reclamamos es que Milei cumpla con la ley. No estamos pidiendo un privilegio, estamos pidiendo que se respeten las facultades del Poder Legislativo y que el Ejecutivo reglamente la norma, no que la suspenda”, afirmó este martes la secretaria general de la Asociación Docentes Universidad Nacional del Comahue (Adunc), Silvia Brouchoud. “La gente se acerca, nos pregunta si es cierto lo que cobramos, se sorprende, se solidariza. Y eso nos impulsa a seguir", afirmó la referente sindical.

Consultada sobre los pasos a seguir, Brouchoud adelantó que las federaciones evalúan una estrategia judicial conjunta. “Vamos a reclamar por la vía legal el cumplimiento de la ley. Estamos analizando cuál es la mejor herramienta, si lo hacemos desde las federaciones o si también pueden sumarse las universidades. Hay cuestiones de personería jurídica que se deben considerar”, aclaró. "Sabemos que esta pelea va para largo, pero no vamos a dejarla pasar”, concluyó la secretaria general.

Semaforazo de la UNCo, en imágenes

Semaforazo paro universitario 22-10-25 UNCO

