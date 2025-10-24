Javier Milei y Luis Caputo se reúnen con el CEO de JP Morgan, el banquero más poderoso del mundo

El encuentro se realizará en un lujoso hotel y se da en medio de las negociaciones por la ayuda financiera.

Javier Milei y Luis Caputo se reunirán con el CEO del banco JP Morgan.

Uno de los principales bancos del mundo, el JP Morgan , realiza por estas horas su encuentro anual en Buenos Aires, unas de las ciudades claves de los 90 países en los que tiene presencia, y su CEO, Jamie Dimon , prevé reunirse este viernes con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía , Luis Caputo a dos días de las elecciones.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, en la reunión se abordará seguramente algún detalle de un préstamo que analizan los principales bancos de Wall Street para reforzar el swap que el Tesoro de Estados Unidos firmó con el Banco Central, por USD 20.000 millones.

El encuentro se llevará a cabo en un hotel cinco estrellas ubicado en el barrio porteño de San Telmo donde participa la plana mayor gerencial del banco.

milei y j morgan La visita de Dimon se produce en momentos en que el Gobierno argentino profundizó su alineamiento con Estados Unidos.

JP Morgan maneja unos 4 billones de dólares en activos totales, lo que lo convierte en el quinto banco más grande del mundo por activos totales. Además, tiene una capitalización de mercado de alrededor de $823 mil millones a octubre de 2025.

La expectativa de máxima de los altos mandos del JP Morgan es que Milei brinde discurso a los ejecutivos del gigante de Wall Street.

MORGAN.jpg Foto de archivo. Edificio corporativo central de JP Morgan Chase & Co. en Nueva York. 20 de mayo de 2015. REUTERS/Mike Segar

En el primer semestre, selló un mega contrato de alquiler de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, y reveló que aspira a duplicar su capacidad operativa en el país.

El banco tendrá más de veinte pisos en un nuevo campus de oficinas en la intersección de Manuela Pedraza y Arribeños, en el barrio porteño de Núñez. En ese predio también se construirá el Centro Empresarial Núñez (CEN) y el Centro Empresarial Libertador (CEL).

Quién es Jamie Dimon, uno de los banqueros más influyentes del mundo

Dimon tiene 69 años y es uno de los banqueros más influyentes a nivel global.

En la crisis financiera de 2008, Dimon guió al banco para sortear el colapso del mercado mejor que muchos de sus rivales. Eso reforzó su reputación positiva en Wall Street y, bajo su dirección, se expandió, integró operaciones tecnológicas y aumentó su rentabilidad.

Jamie Dimon CEO Jp Morgan (1)

Comenzó su carrera en American Express y trabajó en Travelers Group y Citigroup. En 2004 asumió como director de Bank One, y tras la fusión con JPMorgan Chase en 2004, quedó a cargo de la entidad resultante. Desde 2005 es el CEO de JP Morgan Chase.

Recompra de deuda y promesas de inversión en educación

La visita del CEO de JP Morgan sucede luego de que el Ministerio de Economía anunció que iniciará un proceso de recompra de bonos de la deuda para reinvertir en educación. Además, el Ejecutivo busca mejorar el perfil crediticio del país y enviar una señal positiva a los inversores internacionales.

“Han comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación”, dijo Pablo Quirno esta semana, cuando aún no había sido nombrado canciller y era secretario de Finanzas.

En ese momento también agregó que el programa -denominado “Deuda por Educación”- consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas.