Protesta de pilotos en Aeroparque: hay demoras y cancelaciones en los vuelos

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas , nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) , realizan este viernes asambleas informativas en el Aeroparque Jorge Newbery , lo que podría derivar en demoras y hasta cancelaciones de vuelos de la empresa estatal.

La medida se realiza en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6 y las 10 de la mañana . El gremio sostiene que no tuvo respuesta de Aerolíneas Argentinas a los reclamos salariales, de ascensos, dotación y cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

"Los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde, y el respeto por el trabajo que desempeñamos", expresaron a través de un comunicado.

El gremio también se refirió a la decisión de la línea aérea de bandera de retirar ocho aviones de su flota de manera preventiva, luego de que una de sus aeronaves sufriera una falla mecánica en su despegue del Aeroparque porteño y tuviera que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Ezeiza.

Desde APLA expresaron que esa medida tomada por "falta de previsión empresarial" derivó vuelos a otras flotas de la propia empresa y a la competencia.

"Por lo que la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días", agregaron desde APLA.

Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las : : ..



Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer… pic.twitter.com/a8KGpPdaYV — APLA (@aplapilotos) October 23, 2025

Aerolíneas Argentinas confirmó que podrían verse afectados 60 vuelos

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que debido a las medidas de fuerza gremiales, cerca de 60 vuelos programados entre las 6:00 y las 10:00 de este viernes 24 de octubre podrían registrar demoras. Se trata de unos 7.000 pasajeros que se verán afectados.

"La compañía lamenta profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado", expresaron.

Sostuvieron que este proceso, "que permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década, requiere del compromiso de todos los sectores que forman parte de la empresa".

Pablo Biró, secretario general de la APLA

Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía", subrayaron en el comunicado.

Recomendaciones para los pasajeros afectados

En tanto, Aerolíneas Argentinas recomendó a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 hs del viernes 24 de octubre verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios.

Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.

Si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma.

Para consultas o gestiones los pasajeros podrán contactarse al Whatsapp de la compañía (+54 9 11 4940 4798) durante las 24 hs.

También recomendaron utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (iOS y Android) o en www.aerolineas.com.ar.