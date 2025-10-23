Se bajó 5 minutos a la farmacia y le robaron dos computadoras: "Me sacaron la vida entera"

Ofrece una recompensa a quien pueda facilitarle los tres discos rígidos con todo el material de trabajo. Le rompieron la ventanilla del auto a media cuadra de la Avenida Argentina.

Florencia admite que cometió el peor error de su vida al dejar una mochila con dos computadoras en su auto al bajarse 5 minutos a comprar medicamentos de forma urgente para su madre. No pensó que en tan corto lapso de tiempo delincuentes le fueran a robar gran parte de todo su trabajo como diseñadora gráfica y fotógrafa.

El robo se produjo en pleno centro, a las 19.30 de este último martes, frente a la sucursal de la Farmacia del Pueblo que está en República de Italia 50, a metros de la Avenida Argentina. Las llevaba junto con los tres discos rígidos en una mochila que dejó debajo del asiento antes de descender a comprar.

Si bien no pensó en que le fueran a robar, tomó la precaución de no dejarla a la vista y la escondió debajo del asiento. “En menos de 5 minutos, a los sumo 7 minutos, que salí de la farmacia habían reventado la ventanilla”, contó Florencia a LM Neuquén en medio de la angustia por el material perdido.

image

Su auto no estaba con alarma, quedó estacionado frente a una placita cerca de la farmacia. “Evidentemente, me estaban observando, es lo que pensé después”, agregó.

Cuando llegó se encontró con una señora y su nieta quienes le contaron que la habían visto descender del vehículo y luego se percataron que estaba rota una ventanilla. También algunos transeúntes se detuvieron ante este hecho delictivo.

“La Policía vino bastante rápido y le pregunté por las cámaras de seguridad, pero me dijo que no se veía por los árboles”, recordó.

Dos robos en menos de un mes

La joven diseñadora regresó de Italia hace menos de un años, justamente por el estado de salud de su madre. “Mi prioridad es mi madre, que está atravesando un problema de salud. De hecho, volví de Italia por mi mamá, que no está bien. Ando con tantas cosas en la cabeza y era tan rápido el trámite que iba a hacer, que ni pensé que me fueran a robar. Evidentemente, están al acecho”, sostuvo la damnificada.

Ella trabaja de forma independiente, llevaba todo el material porque tenía planeado ir a trabajar a la casa de una amiga. “Hacía una semana que me había comprado una computadora nueva, estaba con la vieja con todos mis archivos, con los 3 discos rígidos y la nueva a la que estaba pasando el material de la otra”, detalló.

Ahora quiere recuperar el material robado y ofrece una recompensa. “La verdad es que me sacaron la vida entera. Ya me había pasado con otra computadora y esa era la más vieja que tenía. Fui exclusivamente a Chile a comprarme la computadora la semana pasada”, lamentó.

Hace un mes entraron a robar a la casa de su madre y lo único que robaron fueron sus cámaras y lentes fotográficos. “Me despojaron de todo a nivel laburo”, admitió con sumo pesar.

Qué le robaron

La computadora vieja es de 13" MacBook Pro 2015 Plateada, con 1TB y 8gb de RAM; y la nueva es MacBook Air de 15" chip M4 16gb de ram con 512 de capacidad 10 núcleos, de color levemente dorada. Sumado a los tres discos rígidos.

La computadora más antigua tiene una particularidad, que está golpeada en una parte. Funciona, pero en general está bastante estropeada.

“Pido que se apiade la persona que me la sacó y que me devuelva los archivos, hasta pensé en darle la caja para que la venda, con tal de que me den los archivos. En la situación que estoy… mi prioridad es mi mamá”, agregó.

Dijo que si bien tiene material en la nube, no todo está ahí. “Hay trabajos que tengo que entregar a los clientes. No me puedo despojar de eso. Hay muchísimos años de trabajo en esos discos”, señaló la joven diseñadora.

Ella quiere recuperar sus archivos, sus discos rígidos, en principio. Se pueden comunicar al +54 9 2994 28-6211 (por WhatsApp).