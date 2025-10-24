Camión perdió el control y terminó chocando en el acceso a la Isla Jordán

El vehículo sufrió fallas en el sistema de dirección y perdió el control. Ocurrió este viernes a la mañana en Cipolletti.

Un camión tuvo un accidente en horas de la mañana en el acceso a la Isla Jordán de Cipolletti . Se trata de un camión de grandes dimensiones que impactó contra los escombros de la banquina en sobre la calle Julio Salto . La coalición no dejó heridos de consideración y provocó daños materiales en el rodado .

Según informaron fuentes policiales, el camión se encontraba transitando en el sentido sur- norte hacia el centro de Cipolletti cuando sufrió un desperfecto en la dirección del vehículo , lo que generó que se desvíe del trayecto . La marcha del rodado se detuvo al estrellarse contra una estructura de concreto en el costado del camino.

El conductor pudo salir del vehículo por sus propios medios y no presentó heridas de gravedad . El impacto provocó únicamente daños materiales, ya que el para golpe frontal y la parrilla quedaron destruidos.

El siniestro se registró a las 9.20 de la mañana y generó una importante congestión vehicular en la zona de acceso, debido al constante tránsito que se moviliza desde la zona residencial de la Isla Jordán hasta el centro de la ciudad en pleno día de la semana.

policia caminera ruta.jpg El siniestro se registró a las 9.20 de la mañana y generó una importante congestión vehicular en la zona de acceso.

El accidente también motivó la presencia de los agentes de tránsito municipal y de efectivos policiales para garantizar que no haya peligro de incendio en el vehículo de transporte. Además, se realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del incidente.

choque-multitrocha

Choque en cadena en la ex Ruta 22: ¿lo provocó un ex policía?

El miércoles 23 de octubre alrededor de las 7:30 el tránsito sobre la multitrocha sufrió una alteración cuando tres autos chocaron en la mano de Plottier hacia Neuquén. Afortunadamente, no se registraron lesionados, aunque el conductor que provocó el choque por alcance, quien trascendió que sería ex integrante de las fuerzas de seguridad y estaría en estado de ebriedad, comenzó un altercado.

Según informó el móvil de LU5, el accidente ocurrió altura del Batallón de Ingenieros de Montaña N° 6, generando un momento de tensión entre los conductores de un Fiat Chronos, un Renault Logan, ambos blancos, y un Peugeot 208 gris. En primera instancia, al descender de los vehículos comenzaron una discusión. Finalmente, resolvieron el altercado e intercambiaron sus respectivos seguros.

choque multitrocha borracho

No obstante, tras un apretón de manos, el hombre mayor de edad, quien conducía el último auto, marca Peugeot 206 gris, intentó agredir a la familia del auto que trasladaba a una niña a la escuela. Se trataba de un remis, un auto de alquiler, que fue impactado directamente por el Peugeot.

El mayor punto de tensión ocurrió cuando intervino la Policía, quienes colocaron un cono para reducir la velocidad ante la intensa circulación en esa franja. En aquel momento, el hombre comenzó a "chapear" con su supuesto rango de subcomisario retirado. Si bien no fue detenido, los efectivos lo retuvieron en el lugar para realizar el alcotest. Por su parte, el tránsito redujo la velocidad pero no se vio interrumpido porque el incidente ocurrió sobre la banquina.