Dos detenidos por usurpar una vivienda en Neuquén capital: qué encontraron durante el allanamiento

El operativo se llevó a cabo en las últimas horas en el barrio Bouquet Roldán. La Policía informó sobre el secuestro de distintos elementos en el operativo.

Un hecho de amenazas y posterior usurpación de una vivienda en Neuquén capital terminó con un rápido allanamiento que derivó en desalojo y el secuestro de un arma, municiones y droga. Qué ocurrió.

Desde el área de Prensa provincial informaron que todo comenzó con una denuncia por usurpación el día viernes, cuando personal de la Comisaría 17 recibió el aviso por parte de dos jóvenes, quienes informaron que un grupo de personas encapuchadas los había agredido y desalojado de una vivienda en la calle Merlo, en el barrio Bouquet Roldán.

Inmediatamente, personal de la unidad se dirigió al lugar y logró demorar a tres personas mayores de edad , y luego dispuso una consigna policial a la espera de las instrucciones de la Justicia provincial. En esas circunstancias, otras dos personas fueron demoradas y a una de ellas le secuestraron un arma de fuego calibre .22 con municiones.

allanamiento usurpacion (1)

Por disposición de la Fiscalía de Delitos Económicos, se otorgó libertad supeditada a los cinco involucrados y se dispuso una prohibición de acercamiento al domicilio y a las víctimas.

En horas de la tarde y ya con la autorización correspondiente, se efectuó un allanamiento en el inmueble, donde los efectivos secuestraron plantas de cannabis, cocaína, municiones, un cuchillo con manchas hemáticas, un teléfono celular y documentación de las víctimas, además de constatar una conexión clandestina de gas, la cual fue clausurada.

El procedimiento culminó con la restitución del inmueble a su propietaria, quedando las actuaciones a disposición de la Fiscalía interviniente.

allanamiento usurpacion (3)

Controversia judicial por una toma que lleva más de 100 días

El mes pasado, una toma en Aluminé generó cierta controversia en el ámbito judicial dado que el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió tras 100 días de usurpación que se anule la decisión de una jueza de garantías que rechazó la formulación de cargos contra cinco personas por el presunto delito de usurpación de tierras en un predio municipal.

Se trata de un grupo de personas que el pasado 31 de mayo ocupó un predio en las afueras de esa localidad cordillerana y que, pasados 116 días, aún permanecen en el lugar.

El pedido lo efectuó el fiscal del caso Marcelo Jofré, mediante la presentación de una impugnación ordinaria este último martes. Solicitó que se declare la nulidad de la resolución jueza de garantías de Leticia Lorenzo, y que se programe una audiencia de formulación de cargos ante un nuevo juez o jueza.

TOMA - ALUMINÉ - POLICÍA-2.jpg

En tanto, los ocupantes del predio manifestaron su disconformidad y rechazo a este último pedido del MPF.

Los ocupantes desestimaron la posibilidad de ser relocalizados. “Yo me voy a quedar acá, en el terreno donde estoy. Yo quiero esto. Las 55 familias queremos esto porque eso de la relocalización, yo te voy a explicar cómo funciona acá. Te pagan el alquiler dos o tres meses, lo que le ha pasado a gente que hoy ya tenemos en nuestro asentamiento, o te dan un plan social. A mí no me va a solucionar mi problema habitacional ni a nadie con un plan social o con pagarme dos o tres meses de alquiler. Son jugadas sucias y jugadas políticas”, opinó.

En el caso de un pedido de desalojo, el ocupante responsabilizó a las autoridades de lo que pudiera suceder. “Yo en este momento lo estoy haciendo responsable a los señores intendente, gobernador, y al fiscal, Marcelo Jofré. Lo hago responsable directo del derrame de sangre que va a haber”, cerró.