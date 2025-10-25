La magia de un neuquino detrás de los videoclips animados para distintas bandas

Crea muñecos y contextos de plastilina y los anima para bandas como Las Pastillas del Abuelo y Auténticos Decadentes.

Tiene 22 años y es un artesano de la plastilina, esa misma que venden en las librerías y acompaña el juego y la infancia de la mayoría de los niños y niñas. Con materiales rudimentarios, crea personajes, contextos e historias, dentro del formato de un videoclip para bandas conocidas como Las Pastillas del Abuelo y Los Auténticos Decadentes.

Se llama Tomás Widmann. Es oriundo de Neuquén , pero desde 2016 vive en Mar del Plata, donde inició el camino de la animación. "Desde chiquito, siempre jugué con plastilina. Armaba los personajes y creaba así historias", recordó el joven artista visual y director de TFP Estudios, en una entrevista con Depende del Viento , el streaming de LMPLay.

"Utilizo un programa de edición muy conocido para la edición de los videos (montaje, corrección de color y algunos efectos). Pero todo lo demás, lo hago con plastilina. Incluso la escenografía. Todo está hecho a mano", comentó.

Es un trabajo que lleva mucho tiempo. Sin ir más lejos, el videoclip "El ratón" que hizo para Las Pastillas del Abuelo y Los Auténticos Decadentes demandó alrededor de 2 meses de trabajo, partiendo de la creación de los personajes y los escenarios hasta la grabación y la edición del material. Digamos, bastante tiempo.

Todo se hace de forma manual. Se saca una foto y otra y otra, y así sucesivamente, se va creando una secuencia de imágenes que genera ese efecto de movimiento. Los personajes, entonces, cobran "vida propia". Se trata de la magia del stop motion, una técnica de animación tradicional en la que se manipulan objetos físicos y se fotografían cientos de veces. Tiene la particularidad de que se hace manualmente, algo muy distinto a la animación 3D.

¿Qué es el stop motion?

"Para tener una idea, un segundo de animación equivale a 24 fotogramas, más o menos. Si hacés una cuenta muy rápida, 10 segundos son 240 fotos, 100 segundos, o sea, 1 minuto y medio, son más o menos 2400 fotos. Es muchísimo. Tres minutos, no sé, 4000, 5000 fotos. Aparte tenés que chequear que no te haya quedado fuera de foco", comentaron en el programa de Depende del Viento.

Tomy comenzó con sus primeros trabajos que aplican la técnica stop motion en 2021. "La plastilina que yo uso es la que yo usaba de chico", contó.

Ilustra y exhibe sus trabajos como si fueran reel o demo que compila distintas producciones en un mismo video. Una pequeña muestra donde se puede ver de todo.

Otros temas que lo han inspirado tienen origen en otras bandas como Airbag. En esto, Tomy intenta ser autogestivo y probar si pega o engancha. "Trato de recrear los videoclips en la animación", comentó.

La autogestión le sirve para mostrarse. De alguna manera, lo acerca a la posibilidad concreta de establecer contacto directo con los músicos y cerrar un trabajo. Por ahora, incursiona en videoclips animados, con la expectativa de dar el salto cualitativo hacia el cine. "Conseguí un productor muy, muy copado, que que me está dando una mano muy grande", adelantó.

Su sueño, sin duda, es dedicarse solo al cine. "Porque es un arte que me parece que tiene mucha más trascendencia. Si me preguntan, es lo que me encantaría", afirmó. Y tiene, además, el desafío por delante de hacer que los personajes que anima expresen emociones. "Lograr que el sentimiento se muestre, ¿no?", indicó. En efecto, es la meta a lograr con el corto en el que está trabajando en este momento. "Que los personales, visualmente, sientan", reforzó la idea.

¿Hay proyectos de identidad neuquina en mente?

En diálogo con el equipo de Depende del Viento, el director de TFP Estudios confesó que le gustaría mucho realizar alguna producción que plasme la identidad de la provincia de Neuquén, donde nació. Pero por ahora es solo un deseo, algo que tiene en mente.

Otros temas que lo hicieron conocer fueron Frijo de BZRP, Wos y Los Palmeras. También hay algo de Ángela Leiva. "A mí me gusta mucho CRO (Tomás Manuel Campos)", expresó Tomy, y más adelante agregó: "Tiene un disco que se llama Mal de la Cabeza, que en la portada tiene un monstruo...Bueno, vamos a a tratar de recrear el el monstruo de la portada y que sea el villano del video. Así que nada, va por ese lado también. Lo hago y si lo ve, mucho mejor", mencionó.

El joven artista de la animación promete una carrera de éxitos, donde tampoco no descarta enseñar la artesanía de lo que hace con sus manos. "Está bueno aprender, en serio lo digo. Más allá de lo que a uno le pueda gustar más o menos, enriquece mucho algo así", concluyó.

Pueden conocer sus trabajos en @tfp.studios

