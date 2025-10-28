Un camión aguatero chocó contra una vivienda y su chofer fue hospitalizado

El vehículo impactó de lleno contra un portón en la calle Santa Isabel, cerca del cargadero municipal. El violento accidente ocurrió en Cutral Co.

Un camión aguatero protagonizó un violento incidente vial al perder el control y chocó contra el portón de una vivienda en un barrio cercano al cargadero municipal Cutral Co . El chofer, que resultó con heridas, fue trasladado en ambulancia hasta la guardia del hospital local para su atención.

El siniestro ocurrió este martes, alrededor de las 9, en la calle Santa Isabel casi Alberdi , a pocas cuadras del punto donde habitualmente los camiones cargan agua.

Según los primeros reportes, el rodado se desplazaba por Santa Isabel cuando, por causas que aún se investigan, se desvió de su curso y terminó sobre la vereda este, impactando con fuerza contra el portón de una vivienda.

camión choque Cutral Co (1) Gentileza Cutral Co al Instante

Aunque todavía no se precisó el motivo del accidente, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el vehículo pudo haber sufrido un desperfecto mecánico que provocó la pérdida de control del conductor. El impacto dejó daños materiales considerables en el frente de la propiedad, pero no se registraron heridos entre los vecinos.

Al lugar arribó rápidamente personal de Defensa Civil, que cortó la circulación vehicular para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. También intervinieron bomberos voluntarios y efectivos policiales, quienes colaboraron en la asistencia del chofer y en la prevención de nuevos incidentes, dado que el camión transportaba agua en grandes volúmenes y existía riesgo de deslizamiento por el derrame.

Tras la intervención de los servicios de emergencia, el camión fue asegurado para evitar mayores daños y las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro.

camión choque Cutral Co (2)

No obstante, se supo qué camión quedó detenido el lugar dado que por el golpe perdió líquidos del motor. De esta forma, el municipio dispuso que un camión volquetero se acerque para retirar el camión accidentado.

Cómo se encuentra el camionero

Fuentes policiales confirmaron que el conductor se encontraba consciente al momento de ser asistido, aunque presentaba golpes y posibles lesiones que motivaron su traslado preventivo al hospital de Cutral Co, donde permanece bajo observación.

Por estas horas, la circulación en la calle Santa Isabel se encuentra normalizada, aunque se recomienda precaución a los conductores debido a la presencia de restos del accidente y al movimiento de vehículos pesados que operan en el sector del cargadero.

A un camión se le cayó un transformador

Un camión perdió la carga que impactó sobre una combi en una curva de la Ruta 7 Lagos, en cercanías a San Martín de los Andes. De milagro las consecuencias no fueron mayores porque el transformador, que iba en el camión, impactó sobre la combi cuyo conductor recibió heridas de menor consideración.

camión- combi- SMA- Siete Lagos - 1 Gentileza Policía Provincia de Neuquén

El comisario Rubén Ahumada detalló a LMNeuquén que el accidente ocurrió aproximadamente a las 14 del pasado jueves entre un camión que circulaba desde Villa La Angostura hacia San Martín de los Andes y de una combi que iba de esa ciudad hacia el acceso a Chapelco.

El siniestro se produjo sobre la Ruta 40, a unos 15 kilómetros de San Martín de los Andes y a unos 5 kilómetros más allá del acceso a Quila Quina. La combi llevaba solo un pasajero, además del chofer. El camión, que era un modelo viejo tipo Mercedes 11/ 14, era un semirremolque con una pluma que llevaba como carga un generador de grandes dimensiones.

“Se ve que tomó una curva a gran velocidad, venía con un grupo electrógeno bastante grande y debido al peso y la inercia, el generador se desplazó hacia la izquierda, impactando el lateral de la combi a la altura de la puerta del conductor”, describió el comisario.