Loncopué: acusaron al detenido por brutal asesinato pero anticiparon que accederá a la prisión domiciliaria

La fiscalía pidió un mes de cárcel para el imputado por el crimen de Franco Morel pero el juez limitó el plazo a dos días y, luego, se flexibilizará la medida.

El salvaje crimen de Franco "Caco" Morel causó una gran conmoción en la localidad de Loncopué.

Mientras la comunidad de Loncopué sigue muy conmovida por el salvaje crimen de Franco “Caco” Morel, el Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó al detenido por el hecho ocurrido en la madrugada de ayer lunes. De forma inicial, permanecerá tras las rejas aunque luego pasará a cumplir prisión domiciliaria.

El asistente letrado Eduardo Dedominichi formuló cargos contra un hombre por el homicidio de Franco Aarón Morel , cometido durante la madrugada del 27 de octubre en la localidad de Loncopué. Además, por pedido del representante del MPF, el imputado quedó detenido.

De acuerdo con la investigación desarrollada en las primeras 24 horas, el hecho ocurrió alrededor de la 1:46, en la intersección de las calles Cacique Purrán y Gobernador Rodríguez, en cercanías de un local donde se venden bebidas alcohólicas. En esas circunstancias, el imputado, identificado por sus iniciales como N.Z., con intención de provocar la muerte de Morel, tomó un arma blanca tipo cuchillo con cabo de madera y hoja de aproximadamente 20 centímetros y le asestó una puñalada en la zona inguinal derecha.

A raíz de la herida, la víctima sufrió una pérdida masiva de sangre y fue trasladada al hospital local, donde falleció a las 2:40, como consecuencia de un shock hipovolémico.

El hecho fue calificado de manera provisoria como homicidio simple en carácter de autor (artículos 79 y 45 del Código Penal).

Un pedido de preventiva de un mes

Dedominichi pidió un plazo de 4 meses para concluir la investigación y, para contrarrestar el peligro de entorpecimiento del proceso, solicitó que N.Z. permanezca en prisión preventiva por 30 días.

El principal argumento respecto de la medida cautelar tuvo que ver con la posibilidad del imputado de, estando en libertad o en una detención domiciliaria, podría ejercer influencia sobre testigos del hecho.

asistente letrado eduardo dedominichi.jpg

Luego de tener por formulados los cargos, el juez de garantías Eduardo Egea fijó el plazo para investigar en los 4 meses solicitados, pero restringió la prisión preventiva a 48 horas. En ese tiempo, la defensa deberá verificar la vivienda que ofreció para que el imputado cumpla la medida de coerción bajo la modalidad domiciliaria.

Dolor de familiares y amigos

La consternación por el asesinato envolvió a distintos ámbitos y, en el caso del municipio, la página de Facebook de Ceremonial y Protocolo fue el espacio elegido para mostrar su acompañamiento a los familiares de la víctima.

Tanto el intendente municipal, Daniel Soto, como su equipo destacaron que, "en este difícil momento", acompañan a toda la familia Zúñiga Morel y recordaron que la mamá de la víctima es trabajadora municipal.

"A nuestra compañera municipal, su madre Edith, sus amigos, que con tristeza y pesar elevan una oración por el eterno descanso del vecino de nuestra localidad", expresaron y manifestaron: "Que la luz de ‘Caco’, ilumine eternamente el corazón de aquellos que lo conocieron".

Asimismo, vecinos y amigos compartieron la publicación agregando palabras de dolor por la pérdida: "descansa en paz compadre, quedaron muchas cosas por hacer, cuida desde allá arriba a tu pequeño". "Q.E.P.D. pariente me quedo con los buenos momentos compartidos".