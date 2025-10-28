Quién es la víctima del crimen de Loncopué y qué se sabe de la investigación

Víctima y victimario se enfrentaron en una pelea con arma blanca en la vía pública. El presunto autor de 25 años quedó detenido a la espera de la formulación de cargos.

En medio de la conmoción por un asesinato en la localidad de Loncopué se conoció la identidad de la víctima.

En medio de la conmoción por un asesinato en la localidad de Loncopué se conoció la identidad de la víctima. Según la investigación, el crimen fue cometido en plena vía pública, cuando el hombre caminaba acompañado de un amigo y se dio comienzo a una discusión con otro vecino que terminó en la herida mortal con arma blanca .

La víctima fue identificada como Franco Arón Morel, de 34 años , quien falleció el lunes 27 de octubre pese a los intentos de auxilio recibidos desde el lugar del ataque, en la esquina de calles Gobernador Rodríguez y Cacique Purrán, hasta el hospital local.

La puñalada que recibió en la zona de la ingle habría causado la muerte del hombre, aunque para mayor precisión al respecto de las causales y circunstancias, el fiscal del caso Marcelo Jofré, solicitó la realización de una autopsia por el Cuerpo Médico Forense de Neuquén.

Conmoción en la municipalidad de Loncopué

La consternación por el crimen alcanzó a la esfera municipal dado el mensaje que publicó la página de Facebook de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Loncopué.

Allí el intendente municipal, Daniel Soto, y su equipo se hicieron eco de la conmoción que causó el asesinato del Morel y comunicaron que "en este difícil momento", acompañan a toda la familia Zúñiga Morel, debido a que la mamá de la víctima es trabajadora municipal.

"A nuestra compañera municipal, su madre Edith, sus amigos, que con tristeza y pesar elevan una oración por el eterno descanso del vecino de nuestra localidad", expresaron y manifestaron: "Que la luz de "Caco", ilumine eternamente en el corazón de aquellos que lo conocieron".

Así mismo, vecinos y amigos compartieron la publicación agregando palabras de dolor por la pérdida: "descansa en paz compadre, quedaron muchas cosas por hacer, cuida desde allá arriba a tu pequeño". "Q.E.P.D. pariente me quedo con los buenos momentos compartidos".

Cómo sigue la investigación por el crimen

Por el momento, la investigación por el crimen de Morel avanzó hasta dar con el presunto autor que permanece detenido por disposición del fiscal a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

Consultado por LMNeuquén, el comisario inspector, Eduardo Sierralta, confirmó que el detenido es un joven de 25 años oriundo de Loncopué dado que a partir de las entrevistas y testimonios que recolectaron, así como la recolección de cámaras, esta persona estaría directamente vinculada con el hecho. Además, secuestraron el cuchillo utilizado.

"Ambos son vecinos, y personas que aparentemente tenían una suerte de enemistad y en virtud de eso dirimieron sus diferencias", explicó Sierralta sobre el móvil del violento ataque, y agregó tanto el autor como la víctima tuvieron lesiones del enfrentamiento con arma blanca.

Al respecto de la intervención policial personal, indicó que el personal de la Comisaría 26 acudió por el llamado de unos vecinos por una pelea en la vía pública alrededor de la 1:45 de la madrugada. "Ven a uno de los muchachos lastimado de consideración con heridas sangrantes, y a otro compañero o par de él asistiéndolo, lo trasladan en ambulancia y minutos más tarde fallece en el nosocomio", aseguró.

En tanto, afirmó que "en forma paralela, en el hospital se presentó por sus propios medios el autor del hecho, para ser asistido por lesiones en la zona abdominal, producto de esas lesiones fue derivado al hospital de Zapala". Allí mantuvo consigna policial hasta que recibió el alta, y de acuerdo a lo dispuesto por el fiscal, quedó detenido.

Por otra parte, en relación a la situación del amigo de la víctima que intentó brindarle asistencia, Sierralta indicó que en primera instancia se negó a brindar información. "También había quedado detenido porque al principio, ni siquiera se identificó, aparentemente se encontraba bajo los efectos de sustancia de alcohol o estupefacientes", señaló.

Sin embargo, cerca del mediodía finalmente recapacitó y dio una versión de los hechos que complicaron al detenido. Actualmente, se esperan los resultados de la autopsia para determinar de manera fehaciente qué lesiones causaron el deceso.