Un ladrón fue atrapado in fraganti e hirió a cuchillazos a los propietarios de una camioneta

El hombre tiene una condena previa que nunca no cumplió porque se fugó antes de que pueda ser ejecutada, por lo que se pidió su prisión preventiva.

Un ladrón con antecedentes intentó cometer un nuevo robo en pleno centro neuquino, pero fue atrapado in fraganti por los propietarios de la camioneta que logró abrir y terminó siendo detenido por la Policía tras herir con un cuchillo a las víctimas. La Justicia le dictó una prisión preventiva de cuatro meses para evitar una nueva fuga.

Por pedido del asistente letrado Luciano Vidal, el ladrón -identificado como "S.A.D" - fue acusado en una audiencia realizada el domingo pasado y quedó detenido en prisión preventiva por cuatro meses.

En la audiencia de formulación de cargos, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuyó al hombre los delitos de robo con arma en grado de tentativa, en concurso real con lesiones leves, todo en carácter de autor.

De acuerdo a la teoría del caso que presentó, el hecho de robo y lesiones ocurrió el pasado sábado 18 de octubre a las 22:30 en la calle Diagonal Alvear.

asistente letrado luciano vidal.jpg

Según la investigación, "S.A.D." utilizó una llave para abrir una camioneta que estaba estacionada. Una vez dentro, quiso llevarse un cargador portátil y un bolso. En ese momento, fue sorprendido in fraganti por la dueña del vehículo y su hijo, a quienes el acusado intentó engañar, aduciendo que la camioneta era de su hermano.

Ante el reclamo de las víctimas para que abandonara el rodado y devolviera los objetos sustraídos, el imputado se negó e inició un forcejeo. En ese instante, "S.A.D." extrajo un cuchillo tipo navaja y le provocó una lesión cortante en el brazo derecho a una de las víctimas. Una segunda persona que intervino alertada por los gritos de auxilio, también fue agredida por el imputado y resultó lesionada.

Durante toda la secuencia, "S.A.D" amenazó de muerte a las personas presentes en el lugar y finalmente fue reducido por vecinos y otras personas que pasaban, quienes lograron sacarle el cuchillo.

Al ladrón se le dictó prisión preventiva

Tras formalizar la acusación, el asistente letrado solicitó que el imputado quede detenido en prisión preventiva para cautelar los peligros procesales de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Vidal argumentó en este sentido, que "S.A.D." posee antecedentes penales, ya que fue condenado a 1 año y 8 meses de efectivo cumplimiento por delitos contra la propiedad y se fugó antes de iniciar el cumplimiento de esa pena.

SFP Audiencia por homicidio en Plottier - juez Cristian Piana (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Si recupera la libertad, existe una amplia posibilidad de que no se someta al proceso. Tiene facilidad para no ser encontrado”, afirmó Vidal, quien además indicó que “el acusado se encuentra actualmente investigado en otras dos causas por hechos contra la propiedad”.

El juez de garantías Cristian Piana, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido por la fiscalía y fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses.

Respecto a la medida cautelar, el magistrado avaló el pedido del MPF y fijó la prisión preventiva del acusado por el mismo plazo, es decir, durante los cuatro meses que dure la investigación.