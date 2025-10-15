Un ladrón robó una camioneta con casi $2 millones y fue atrapado

La víctima vio al ladrón in fraganti y rápidamente convocó a la Policía, que lo ayudó a dar con el delincuente, su vehículo y su dinero.

La suerte de un ladrón de Plottier duró muy poco el martes por la tarde, cuando en apenas pocos minutos, robó una camioneta con dinero en su interior y luego fue atrapado no muy lejos del lugar por la Policía. Los detalles del hecho.

Según informó la Policía, todo inició pasadas las 17 del martes, cuando un vecino se acercó al personal de la Comisaría Séptima que patrullaba la localidad en la esquina de calles Avenida del Trabajo y Chocón, asegurando que había sido víctima de un robo.

Al entrevistarlo, el hombre manifestó a los efectivos que había visto a un hombre vestido de negro subir y robar su camioneta Volkswagen Saveiro de color negra, mientras él realizaba tareas en una obra cercana.

Ante la situación, el personal policial inició un rápido operativo de búsqueda en base a la información aportada por la víctima y, tras unos minutos, lograron hallar el vehículo frente a una avícola, en Avenida del Trabajo.

Simultáneamente, uniformados que continuaban la búsqueda lograron dar con el sospechoso y presunto autor del robo en una estación de servicio ubicada en Avenida del Trabajo y Constituyentes, logrando identificarlo porque vestía prendas coincidentes con las manifestadas por la víctima.

Durante el palpado preventivo que se le realizó al sospechoso, los uniformados advirtieron que el sujeto llevaba dos fajos de dinero a la altura de la cintura, los cuales totalizaban $1.974.650. Según el denunciante, dicha suma —correspondiente al pago de una obra— había sido sustraída del interior del rodado.

Por todo esto y por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de la fiscal Mariana Córdoba, se dispuso la entrega inmediata del dinero al damnificado y que el demorado, de 35 años, fuese notificado y puesto en libertad supeditada, tras las diligencias administrativas de rigor.

Se recuperó un auto robado tras peligrosa persecución

El robo de un auto en Cipolletti desató una peligrosa persecución que terminó en el oeste neuquino, aunque tuvo final feliz para su propietario, quien ya lo pudo recuperar. Lamentablemente, los ladrones lograron esfumarse dentro del barrio Z1.

El comisario Luis Casal, jefe del Departamento Móvil de Seguridad (DeMoSe), informó en declaraciones radiales que todo comenzó el lunes cuando un vecino de Cipolletti fue sorprendido en la puerta de su casa por dos ladrones que le sustrajeron su auto, en inmediaciones de calles Roberto Firpo y Homero Manzi.

Apenas a la vuelta de la esquina y un par de metros de ese lugar se encuentra la Subcomisaría 79, pero eso no detuvo a los delincuentes.

"Este ciudadano de 78 años, a las 14:50, al momento de llegar a su domicilio particular, dejó el vehículo en marcha y se dispuso a abrir el portón", relató Casal. De lo que no se percató es de los dos jóvenes que lo acechaban como a una presa y que no malgastaron minutos en su accionar.

Agarrándolo desprevenido, se acercaron y "le hicieron una consulta, si conocía a un tal Pérez, como para distraerlo", contó el jefe policial. El vecino dijo que no, que esa persona no vivía allí, pero mientras él estaba distraído en eso, uno de los ladrones logró subir al vehículo en marcha y su cómplice lo siguió con rápidez, para luego darse a la fuga.

Los delincuentes huyeron hacia Neuquén capital y el auto fue recuperado minutos más tarde en el oeste, aunque los sospechosos no pudieron ser capturados.