Ladrones entraron a robar a una casa pero terminaron detenidos

Ocurrió esta semana, en San Martín de los Andes. Nunca alcanzaron a sacar el botín de la casa.

Dos ladrones intentaron aprovechar las horas de oscuridad en San Martín de los Andes para robar, pero no fueron lo suficientemente discretos. Huyeron con las manos vacías, y aun así, la Policía los detuvo.

Según informó la Policía, el intento de robo ocurrió el jueves, cuando personal del Comando Radioeléctrico intervino ante un presunto hecho de robo en proceso, en una vivienda ubicada sobre calle Coronel Díaz, entre Villegas y San Martín.

Allí se dirigieron alrededor de las 00:30 horas, tras recibir un alerta emitida por sus pares de la División Despacho y Monitoreo. Al arribar al lugar, los efectivos escucharon un fuerte ruido en el patio de una vivienda situada en la esquina de Gabriel Obeid y Coronel Díaz, observando a dos personas que huían del interior del inmueble.

Al acercarse al domicilio, los uniformados constataron la presencia de una persiana forzada y se halló tirada en el piso una mochila con prendas de vestir y elementos de buceo, presumiblemente robados del interior de la vivienda y claramente abandonados por los ladrones, que priorizaron su huida.

No obstante esto, los efectivos comenzaron un patrullaje por los alrededores para intentar dar con los sospechosos, tras una breve búsqueda, los uniformados lograron interceptar a los sospechosos en inmediaciones de la Avenida Costanera del Lago Lácar, procediendo a su demora e identificación.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó la detención de los involucrados y la continuidad de las actuaciones judiciales bajo intervención del personal de la Comisaría 23.

Semanas atrás, en horas de la madrugada, personal policial de la Comisaría 16 con apoyo de otras unidades aprehendió a cuatro ladrones que fueron sorprendidos en el marco de un intento de robo en una vivienda ubicada en calle Zeballos de la capital neuquina.

El hecho ocurrió minutos después de las 5 de la mañana, cuando un móvil policial acudió al lugar a pedido del Centro de Operaciones Policiales. Al arribar, los efectivos observaron a un joven que circulaba en bicicleta de alta gama transportando dos carpas de grandes dimensiones.

En simultáneo, otros tres sujetos que se encontraban en la parte trasera de la propiedad intentaron darse a la fuga por los domicilios linderos. Con un operativo cerrojo desplegado en la zona, el personal policial logró aprehender a estas tres personas en inmediaciones, quienes al advertir la presencia de los uniformados se habían descartado de herramientas de mano.

Posteriormente, se constató que los jóvenes habían ingresado a la vivienda tras abrir una puerta reja y forzar el acceso a un depósito, ocasionando daños. Gracias al rápido accionar policial, se recuperaron parte de los elementos, entre ellos la bicicleta y las carpas.

Por su parte, el propietario del inmueble verificó la sustracción de una bicicleta de alta gama, dos carpas y diversas herramientas manuales y eléctricas.

De los cuatro aprehendidos, dos son menores de edad y fueron trasladados a la Comisaría de la Niñez y Adolescencia, mientras que los dos restantes fueron llevados a sede policial. Los objetos recuperados fueron restituidos a su propietario.