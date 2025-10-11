Incendios: de dónde venía el humo que se veía en Neuquén

En menos de 48 horas hubo tres incendios en viviendas y un depósito de cubiertas de un kartódromo.

El inicio del fin de semana largo llegó con intensa actividad para los Bomberos Voluntarios de Cipolletti , que en menos de 48 horas intervinieron en tres incendios de distinta magnitud registrados en diferentes sectores de la ciudad. Las dotaciones actuaron con rapidez para evitar que las llamas se propagaran, aunque en dos de los casos las viviendas afectadas quedaron reducidas a cenizas.

El primero de los siniestros ocurrió el jueves 9 de octubre, cerca de las 23:35 , en una vivienda del barrio 10 de Febrero . Hasta el lugar acudieron dos dotaciones de bomberos , que al arribar constataron que una casilla de madera de 2x3 metros había sido consumida casi por completo por las llamas.

Los efectivos trabajaron durante más de media hora en tareas de escombramiento y enfriamiento de los postes para evitar la reignición del fuego. Según el parte oficial, en el sitio ya no quedaban llamas activas , aunque sí restos de brasas que amenazaban con reavivar el incendio. También intervino personal de Protección Civil , que colaboró en la evaluación de los daños y en la contención de los vecinos del sector.

kartodromo cipolletti Un depósito de cubiertas se incendió en el Kartódromo de Isla Jordán. Archivo

Fuego en el kartódromo de Isla Jordán

Poco más de 24 horas después, en la noche del viernes 10 de octubre, los bomberos debieron acudir a un nuevo llamado. A las 23:11 horas, se desató un incendio de gran magnitud en el kartódromo de Isla Jordán, donde se prendió fuego un montículo de cubiertas usadas.

El siniestro requirió la presencia de tres dotaciones de Cipolletti y la colaboración del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernández Oro. Las tareas se extendieron hasta la 1:30 de la madrugada, y demandaron un importante despliegue de recursos hídricos y logísticos, debido a la alta temperatura y la densa humareda que provocó el caucho al arder.

En total, se sofocó un frente de fuego de 20x50 metros, correspondiente al acopio de neumáticos del predio. También se hizo presente Protección Civil, que coordinó acciones de seguridad para evitar el ingreso de curiosos al lugar. Las causas del incendio son materia de investigación, aunque no se descarta un origen intencional.

Incendio barrio 10 de febrero La vivienda del barrio 10 de Febrero quedó resumidas a cenizas. Facebook

Dos viviendas afectadas en Toma Los Olmos

El episodio más grave se registró en la madrugada del sábado 11 de octubre, cuando a las 3:39 horas una dotación fue alertada por el incendio de dos casillas en el sector Toma Los Olmos. En pocos minutos, tres dotaciones trabajaron en el lugar, pero las estructuras, ambas de madera con techo de chapa, se encontraban completamente generalizadas al momento de la llegada del personal.

El fuego destruyó dos viviendas de 4x6 y 6x6 metros, respectivamente. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron heridos, aunque las pérdidas materiales fueron totales. Según informaron los bomberos, no se pudo identificar a los propietarios de las construcciones, y la Comisaría Cuarta quedó a cargo de las actuaciones.

Fin de semana de alta demanda

Los tres siniestros ocurridos marcaron un inicio intenso del fin de semana largo para los voluntarios cipoleños, que suelen registrar un aumento en la cantidad de intervenciones durante los fines de semana extendidos, especialmente por incendios estructurales, de pastizales o depósitos. Si bien, en ninguno de los casos se registraron heridos, si la pérdida total de la pertenencias de los habitantes.

El alerta se posiciona durante los siguientes días, debido a los fuertes vientos pronosticados para el sábado y transcurso del domingo, lo que pone a los servicios de emergencias más atentos al respecto.