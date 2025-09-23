Cuatro ladrones forzaron una reja y se llevaron un hacha, una bicicleta alta gama, carpas y cuchillos

El intento de robo se registró en un domicilio de calle Zeballos. La Comisaría 16 aprehendió a cuatro personas.

Este martes por la madrugada personal policial de la Comisaría 16 con apoyo de otras unidades aprehendió a cuatro ladrones que fueron sorprendidos en el marco de un intento de robo en una vivienda ubicada en calle Zeballos .

El hecho ocurrió minutos después de las 5 de la mañana, cuando un móvil policial acudió al lugar a pedido del Centro de Operaciones Policiales. Al arribar, los efectivos observaron a un joven que circulaba en bicicleta de alta gama transportando dos carpas de grandes dimensiones.

En simultáneo, otros tres sujetos que se encontraban en la parte trasera de la propiedad intentaron darse a la fuga por los domicilios linderos. Con un operativo cerrojo desplegado en la zona, el personal policial logró aprehender a estas tres personas en inmediaciones, quienes al advertir la presencia de los uniformados se habían descartado de herramientas de mano.

Cómo fue el intento de robo

Posteriormente, se constató que los jóvenes habían ingresado a la vivienda tras abrir una puerta reja y forzar el acceso a un depósito, ocasionando daños. Gracias al rápido accionar policial, se recuperaron parte de los elementos, entre ellos la bicicleta y las carpas.

Por su parte, el propietario del inmueble verificó la sustracción de una bicicleta de alta gama, dos carpas y diversas herramientas manuales y eléctricas.

De los cuatro aprehendidos, dos son menores de edad y fueron trasladados a la Comisaría de la Niñez y Adolescencia, mientras que los dos restantes fueron llevados a sede policial. Los objetos recuperados fueron restituidos a su propietario.

Violento intento de robo en una concesionaria: maniataron a un guardia

Un violento intento de robo a una concesionaria el fin de semana pasado tiene a la Policía ocupada por estas horas en dar con los ladrones, que demostraron ir muy bien preparados. Amenazaron y maniataron a dos guardias de seguridad, pero un mal paso los hizo huir con las manos vacías.

El comisario Diego Rebolloso, jefe de la Comisaría 20, detalló a LMNeuquén que el violento golpe -finalmente frustrado- ocurrió el sábado pasado, cerca de la medianoche. El blanco fue la concesionaria Taraborelli, ubicada sobre Ruta 22 y calle El Té, la cual era solo custodiada por dos guardias privados contratados por la empresa.

Allí fue que, mientras los guardias pasaban una noche más de trabajo, fueron sorprendidos en la garita por "entre tres y cuatro delincuentes, todos enmascarados y con guantes, quienes a punta de pistola los amedrentaron y redujeron", relató Rebolloso.

Sin perder tiempo, los ladrones maniataron a los cuidadores con alambre y luego fueron hasta el sector de la concesionaria donde se encontraba la caja fuerte, aparentemente muy seguros de lo que hacían y adónde iban. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado.

Mientras intentaban desactivar el sistema de alarma para contar con más tiempo, cortaron un cable equivocado y produjeron el resultado opuesto: activaron las alarmas. De esta manera, no les quedó más opción que huir con las manos vacías antes de ser atrapados.

Luego, se determinó que los delincuentes se trasladaban en dos vehículos: una Renault Duster y una Toyota Hilux que poco después del golpe, fueron abandonadas e incendiadas a poca distancia de la concesionaria, donde la Policía las encontró durante las primeras horas de investigación. Ambas tenían pedidos de secuestro por robo.

Por el momento, no hay demorados ni sospechosos, pero las tareas de investigación avanzan a paso firme. Además de los elementos de prueba con los que ya cuentan los investigadores, ya se secuestraron los registros fílmicos de las cámaras de la concesionaria y se comienza a analizar su material.