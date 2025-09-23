Acusaron a un hombre por abusar de una niña por dos años, pero quedó en libertad

Los hechos habrían ocurrido en Centenario. Solo se dictaron medidas de protección hacia la víctima mientras avanza la investigación.

Un hombre fue acusado de abusar de una niña de su entorn o en Centenario cuando ella quedaba a su cuidado, de manera reiterada y durante un período de al menos dos años. La investigación recién comienza.

En una audiencia de formulación de cargos realizada hoy en la Ciudad Judicial, el funcionario de la fiscalía especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, Guillermo Prime, acusó a un varón por abusar sexualmente de una niña de su entorno cercano en la ciudad de Centenario.

El delito que le atribuyó al acusado, identificado como "R.F.A.C" es el de abuso sexual con acceso carnal –continuado- doblemente agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda, en carácter de autor.

guillermo prime

De acuerdo a la imputación, los hechos ocurrieron entre abril de 2018 y abril de 2021, en una vivienda de la ciudad de Centenario donde ambos convivían. Para cometer los abusos, "R.F.A.C" aprovechaba los momentos en los que la niña quedaba a su cuidado.

La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia Andrea Rapazzo, que intervino como querellante institucional en representación de la víctima, adhirió a los hechos y la calificación legal detallados por la fiscalía.

Además, durante la audiencia, Prime requirió que se le prohíba al acusado contactar y acercarse a la víctima y a su grupo familiar por cualquier medio o a través de terceros, por cuatro meses, y con el objetivo de resguardar la integridad de la niña y sus familiares.

La jueza de garantías Natalia Pelosso, que estuvo a cargo de la audiencia, tuvo por formulados los cargos en los términos presentados por el funcionario de la fiscalía y la querella, y fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación.

Lo condenaron por un abuso, pero lo absolvieron por otro

A principios de mes, un hombre fue condenado por violar a su prima. El tribunal que presidió el proceso se pronunció por unanimidad y solo resta conocer, en una próxima audiencia, la pena de prisión que cumplirá.

Un tribunal integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Marco Lupica Cristo y Florencia Martini declaró responsable a un hombre de abusar de su prima menor edad. Los hechos se extendieron por más de dos años cuando la niña tenía entre 8 y 10 años de edad.

Los jueces, por unanimidad, declararon al imputado responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años.

SFP Ciudad Judicial (2).JPG El tribunal que presidió la audiencia de determinación de pena coincidió con la fiscalía en la imposición de 11 años de cárcel al violador. Sebastián Fariña Petersen

El imputado había llegado acusado también por el delito de abuso sexual simple con respecto a la hermana de la víctima -cuando tenía entre 7 y 8 años-. Sin embargo, el tribunal, en base a la prueba presentada en el juicio, no pudo dar por acreditado el hecho más allá de toda duda razonable, por lo que fue absuelto de esta segunda acusación.

El juicio se llevó adelante en la Ciudad Judicial de Neuquén.

Tras la declaración de responsabilidad, en los próximos días, la Oficina Judicial deberá determinar la fecha de la audiencia de determinación de pena. Luego, la defensa quedará habilitada a presentar una posible impugnación.