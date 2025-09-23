Policiales La Mañana Choque Despliegue policial por un choque frente a la ETON

Aún no se conoce el detalle de vehículos involucrados o heridos. Ocurrió pasado el mediodía.







Gentileza

Un choque frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén capital ocasiona un despliegue policial y algo de demora en el tráfico en ese sector. La Policía ya interviene y se aguarda información sobre los involucrados.

Según pudo saber LMNeuquén, el accidente se registró este martes pasado el mediodía en la intersección de calles Solalique y 12 de Septiembre, a metros de la Terminal de Omnibus de Neuquén (ETON).

Aun no se confirmaron los vehículos involucrados, pero algunas fotografías de testigos demuestran que hubo al menos un motociclista involucrado y posiblemente también una camioneta.