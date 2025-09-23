Despliegue policial por un choque frente a la ETON
Aún no se conoce el detalle de vehículos involucrados o heridos. Ocurrió pasado el mediodía.
Un choque frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén capital ocasiona un despliegue policial y algo de demora en el tráfico en ese sector. La Policía ya interviene y se aguarda información sobre los involucrados.
Según pudo saber LMNeuquén, el accidente se registró este martes pasado el mediodía en la intersección de calles Solalique y 12 de Septiembre, a metros de la Terminal de Omnibus de Neuquén (ETON).
Aun no se confirmaron los vehículos involucrados, pero algunas fotografías de testigos demuestran que hubo al menos un motociclista involucrado y posiblemente también una camioneta.
Desde la Policía aún no han brindado detalles del accidente, ya que Tránsito y el SIEN ya se hicieron presentes para asistir a los afectados y ordenar la circulación en el sector. Se ruega transitar con precaución mientras se desarrollan las tareas pertinentes.
NOTICIA EN DESARROLLO
