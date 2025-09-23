Juicio por la Estafa con Planes Sociales: cómo se hizo y a dónde iba el dinero

Los jueces declararon culpabilidad en la defraudación al Estado, pero todos fueron absueltos del cargo de asociación ilícita.

Este martes se conoció el veredicto del tribunal tras el juicio por la estafa con planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén. Después de 32 jornadas de audiencias, en uno de los juicios más extensos que tuvo la provincia, los jueces declararon culpables a los 12 imputados, con distintos niveles de responsabilidad. Además,

Los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita declararon culpabilidad en la defraudación al Estado, pero todos fueron absueltos del cargo de asociación ilícita porque primó el principio de la duda. Aunque el proceso había iniciado con 14 imputados, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había retirado la acusación de dos funcionarios de menor jerarquía, por lo que el tribunal decidió absolverlos de todo cargo por unanimidad.

veredicto juicio estafa con planes sociales Sebastián Fariña Petersen

El resumen del tribunal: cómo se hizo la estafa

"Se pudo comprobar la existencia de una maniobra delictiva y sistemática en el Ministerio de Desarrollo Social entre septiembre de 2020 a julio de 2022", aseguró Juan Guaita, quien afirmó que distintos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, incluido el ministro, estaban involucrados en una maniobra que buscaba defraudar a la administración pública y que generó un gran perjuicio a las arcas provinciales.

El juez señaló que se acreditó "una captación y utilización de beneficiarios de planes sociales, es un mecanismo fraudulento que captaban a personas que en condiciones normales podrían recibir un subsidio. Se hizo entre cuatro grupos claramente definidos: los beneficiarios estafados, que reunían los requisitos legales para cobrar el subsidio y sólo recibían una suma reducida de cerca del 10% del monto real. El 90% se quedaba entre los funcionarios de la Dirección de Planes Sociales".

SFP Juicio Estafa Planes Sociales tarjetas (50) Sebastián Fariña Petersen

"El segundo grupo es de empleados propios del Ministerio que estaban inscriptos como beneficiarios de planes sociales, y ahí se percibe una maniobra porque, al ser empleados, era imposible que fueran beneficiarios de ayudas del Estado", dijo Guaita, quien agregó: "Vemos un tercer grupo de empleados que no sólo cobraban como beneficiarios, sino que eran presionados para aportar más personas, que podían cumplir los requisitos o no, incluso familiares".

"El cuarto grupo vemos que se forma con listados armados por punteros políticos, que tenían militantes, en su mayoría del Movimiento Popular Neuquino (MPN)", afirmó. "De estos cuatro grupos siempre se obtenía dinero, se reunía el dinero y los cheques de un patrimonio ilícito en las oficinas de calle Rivadavia", dijo y agregó que ese dinero se guardaba en una caja azul en la oficina de Ricardo Soiza y se dividía en sobres con distintos destinatarios.

SFP Juicio Estafa Planes Sociales tarjetas (43) Sebastián Fariña Petersen

"Ha resultado probado que los partícipes en la maniobra se aprovechaban de la vulnerabilidad de los beneficiarios, que tenían situación precaria, vulnerabilidad, personas con discapacidad a cargo y también adultos mayores", dijo el juez y afirmó que la organización abusaba la confianza y hacía engaños sistemáticos para sacar provecho de su vulnerabilidad.

"Detectamos otras conductas ilícitas que fueron recurrentes, como falsificación de cheques mediante la imitación de firmas de los beneficiarios", aclaró el juez, que agregó que también se falsificaba la firma de "endoso al banco". Aclaró que hubo acciones ilícitas como amenazas o coacciones para garantizar la maniobra sin ser denunciados. Por otro lado, se realizaron contrataciones irregulares por parte de funcionarios públicos, con pagos en negro de honorarios y consumos que se efectuaban con este dinero ilícito y que son clandestinos.

Entre otros puntos, se detectó el depósito de cheques que se emitían a nombres de beneficiarios reales pero con firmas falsificadas. El dinero se recolectaba por otros funcionarios como Pablo Sanz y Marcos Osuna, para terminar guardados en la caja azul, que custodiaba Ricardo Soiza. La segunda modalidad era emitir cheques a favor de los empleados del Ministerio de Desarrollo Social: ellos depositaban los cheques en sus cuentas para extraer el dinero.

SFP Juicio Estafa Planes Sociales tarjetas (34) Sebastián Fariña Petersen

El magistrado aclaró que el Banco Provincia de Neuquén (BPN) alertó esta situación y bloqueó las cuentas de los empleados públicos. Así, "la maniobra se adaptó" con depósitos en otros bancos para poder hacerse del dinero. "Los montos eran siempre menores a 50 mil pesos y los cheques siempre provenían de Desarrollo Social", agregó.

Sumó una tercera modalidad, a través de tarjetas de débito. "Estas personas que captaban beneficiarios mutaron la maniobra: lo acompañaban a la sucursal del BPN para que tramitaran la apertura de la cuenta, los esperaban para hacerse de la tarjeta de débito y la clave del beneficiario", señaló el juez. Aclaró que la modalidad fue "muy compleja" e incluyó el reclutamiento de "beneficiarios ficticios".

Recordó una declaración de un testigo que escuchó: "A Ricardo le están pidiendo más plata. Hay que buscar más tarjetas y el testigo aseguró que llegó a usar hasta 20 tarjetas en distintos cajeros. Lo que se llama extracción ráfaga permite vislumbrar que hubo una estandarización de la maniobra".

A dónde iba el dinero recaudado

En cuanto a los fines del dinero, aclaró que los partícipes de la maniobra usaron los fondos para gastos propios que sostenían la estructura de la organización delictiva. "Se pagaban servicios de seguridad, alquiler de vehículos para los funcionarios, también cobertura legal para punteros del MPN y gastos de consumo del local comercial El Faraón", dijo.

En segundo lugar, se notó el desvío de dineros a gastos personales o engrosar el patrimonio de los implicados. En tercer término, el dinero se destinó a una finalidad de "clientelismo político sostenido con fondos públicos, lo que evidencia la gravedad institucional de la maniobra". Para el tribunal, esos montos se destinaba a punteros con el objetivo de "comprar voluntades" en el terreno político.

SFP Juicio Estafa Planes Sociales tarjetas (32) Sebastián Fariña Petersen

"La administración fraudulenta en perjuicio al Estado Provincial fue lograda con distintos actos ilícitos por parte de muchas personas, maniobras", señaló Guaita y aclaró que se detectaron "distintos niveles de organización y núcleos que posibilitaron concretar la maniobra delictiva.

Los niveles de responsabilidad en la estafa

"Un primer nivel es la Dirección de Planes Sociales a cargo de Ricardo Soiza, que confeccionaba el listado de beneficiarios, captaron las personas, gestionaban los cheques y guardaban el dinero en efectivo", dijo y aclaró que ahí queda acreditada la participación de Soiza, Sanz y Osuna.

"Vemos un nivel del servicio administrativo financiero", dijo y aclaró que "bajo ese manto participan de la maniobra delictiva, usando su competencia administrativa para autorizar los pagos". Así, hay una responsabilidad en los asientos contables. En este nivel se ubican el excoordinador provincial Tomás Siergenthaler, el exdirector de Finanzas Luis Gallo, la exdirectora de Finanzas Laura Reznik y la exdirectora de Tesorería Julieta Oviedo.

Por otro lado, señaló que hay un tercer nivel de responsabilidad y que tiene como figura el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, que brindó la autorización administrativa para permitir que se pague y luego se desvíe el dinero. Agregó que las decisiones se definían en reuniones entre el ministro y Siegenthaler.

SFP Juicio Estafa Planes Sociales tarjetas (47) Sebastián Fariña Petersen

"Los planes sociales son el vehículo para que se puedan apropiar del dinero los partícipes de la maniobra", aseguró el juez. Aclaró que "la mayoría de los beneficiaros eran personas sin ninguna intervención de los imputados, mientras que otra parte se desviaba con fines de sostener una industria clientelista.

La identidad de los principales destinatarios del dinero nunca salió a la luz

El juez Juan Manuel Kees se expresó en duros términos con el Ministerio Público Fiscal (MPF), al explicar que la parte acusadora no indagó sobre el destino de los fondos de la caja azul, que tenía una precaria contabilidad. "La mayor parte de los fondos no fue para vehículos o un terreno en Plottier sino para dos destinatarios identificados como El Embajador y XXXX", dijo el magistrado y exhortó a los fiscales a avanzar con esta investigación cuando se reclama al tribunal a condenar a todos los responsables de la defraudación.

El tribunal consideró, entonces, que no se va a juzgar a los 12 imputados bajo la calificación de defraudación al Estado con perjuicio a las arcas públicas, pero no por asociación ilícita. El Juez Hermosilla avanzó con la responsabilidad de cada uno de los implicados.

SFP Juicio Estafa Planes Sociales tarjetas (57) Sebastián Fariña Petersen

Las justificaciones de las defensas que se descartaron

El juez advirtió que los defensores buscaron justificar estas maniobras por la transición de un sistema administrativo en papel a uno digital o incluso por las restricciones de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, aclaró que sólo se trató de una manera de justificar estos ilícitos.

"También se usó la justificación de la ignorancia o la torpeza de los funcionarios públicos", aclaró el juez. "Se ven omisiones de control, pero vemos que hubo una actitud de acción para realizar la maniobra", señaló. También descartó la justificación de los cheques globales. "Se utilizaban en el interior, donde no había cajeros automáticos, pero eso no escapa de la obligación de rendir el pago", aseguró.

Por otro lado, recordó que los defensores hablaron de la "presión social" que exigía el apuro de los pagos. "Los planes sociales se pagaban mes a mes. Entonces, ¿de dónde era la presión social? ¿de los punteros que querían cobrar?", afirmó. Aclaró también que se probaron maniobras de ocultamiento con frases como "limpiá" o "¿ya limpiaste todo?".

"Se consolidó un patrimonio ilícito que se vio en la caja azul, destinado a gastos de funcionamiento y sostener el clientelismo político. La maniobra se sostuvo en un largo período y generó un grave perjuicio a las arcas provinciales", dijo Guaita y aclaró que "varias defensas ha admitido los ilícitos a lo largo del juicio".