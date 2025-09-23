Le pidió quedarse a dormir y la violó: fue condenado

El ataque sexual fue cometido por un familiar de la víctima luego de que compartieron un taxi tras salir del boliche y dirigirse a la casa de ella.

Un hombre fue condenado por violar a una joven luego de que le pidió quedarse en su casa. La víctima forma parte de su familia.

A partir de la acusación presentada por el fiscal del caso, Manuel Islas, un tribunal colegiado declaró la responsabilidad penal de un hombre, identificado por sus iniciales como T.E.M., por el abuso sexual de una joven a la que conoce por tener un vínculo familiar.

El pedido fue aceptado por el tribunal colegiado integrado por Natalia Pelosso, Patricia Lupica Cristo y Juan Pablo Encina, quienes dictaron el veredicto de responsabilidad penal en una audiencia llevada a cabo este martes.

Durante su exposición, el fiscal Islas describió que el hecho ocurrió el 26 de octubre de 2024, cuando el imputado se encontraba en una vivienda junto a la víctima, de 18 años, con quien tiene un vínculo familiar.

El juicio se llevó adelante en la Ciudad Judicial de Neuquén.

Le pidió quedarse en su casa

La hipótesis planteada por el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) es que esa noche, ambos habían salido a bailar a distintos lugares de esta capital, y aproximadamente a las 6:30, coincidieron en un taxi en el que se dirigieron a la vivienda en la que ocurrió todo: el joven había olvidado las llaves y, a partir del vínculo de confianza que tenían, le pidió un vaso de agua y quedarse a dormir.

“Pusieron dos colchones –separados al menos por un metro de distancia- en el living comedor. Hemos acreditado que, en ese contexto, ya acostados, ella se despertó al notar que el imputado estaba encima, y a pesar de que ella intentó resistir la agresión, indicando que no quería, cometió el abuso”, relató Islas, quien encuadró el accionar del condenado en el delito de abuso sexual con acceso carnal (artículos 119, tercer párrafo, y 45 del Código Penal).

El fiscal destacó que el relato de la víctima fue “claro y contundente”, y que cuenta con respaldo de pruebas médicas y pericias psicológicas. “No hay ninguna posibilidad de dudar mínimamente de que no se trató de una relación consensuada; queda claro en la declaración de la víctima y hay prueba objetiva y científica que respalda ese testimonio”, sostuvo, y agregó que la perito en psicología forense confirmó la presencia de estrés postraumático compatible con el abuso.

fiscal manuel ignacio islas

La defensa, en cambio, planteó que se trató de un encuentro casual, que derivó en “un inicio de un encuentro íntimo” consensuado, que se detuvo cuando la joven lo planteó.

Con la declaración de responsabilidad ya establecida, la oficina judicial fijará en una próxima audiencia la pena que deberá cumplir el condenado.

