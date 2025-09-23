Copa OSDE de Golf: conocé los ganadores de cada categoría

El torneo de golf organizado por OSDE se realizó en el marco de una estrategia para llevar bienestar integral a la comunidad.

Este fin de semana, la región fue testigo de la Copa OSDE de Golf. A pesar del mal clima y la presencia del clásico viento primaveral, el torneo reunió a golfistas de distintas categorías para participar de dos días a puro deporte.

La Copa OSDE se llevó a cabo durante las jornadas del sábado 20 y domingo 21 de septiembre. El torneo se realizó bajo la modalidad medal play (o juego por golpes), y se dividió en cinco categorías: tres masculinas y dos femeninas. La competencia consistió en un total de 36 hoyos divididos en dos canchas donde los golfistas debieron sortear las dificultades que presentan ambas locaciones.

El circuito comenzó el sábado en Los Canales Golf Club, la cancha ubicada en Plottier. Allí, se disputaron los primeros 18 hoyos y se abrió el marcador para los candidatos de las distintas categorías.

Luego de un breve descanso, el domingo los deportistas se hicieron presentes en el Comahue Golf Club de Neuquén para terminar con los hoyos restantes y darle fin a la competencia. La entrega de premios se realizó ese mismo día a las 19:30 donde los presentes pudieron disfrutar de un lunch y participar de distintos sorteos.

20250921_121743 El torneo de golf se jugó en dos canchas de la zona.

El mayor premio se lo llevó Alejandro Amorosi, quien además de salir primero en su categoría, fue premiado con la Copa Osde por haber logrado el mejor puntaje por golpes neto. El quinteto de vencedores se completó con Nicolás Caballero (146) , Julio Vidal (147), Evangeina Absi (142) y María Cecilia Campusano (142).

La ventaja más corta, se dio en la división de alto handicap de caballeros, donde Vidal (147) le sacó tan solo un golpe a Néstor Martín (148), que a su vez supero por otro tanto al tercer puesto Néstor Silombra (149).

Los ganadores de las cinco categorías

Caballeros 3-12 de handicap

Nicolás Caballero (6 de handicap), 146 golpes

Gustavo Sánchez (9), 151

Manuel Jadra (11), 152

José De la Vega (4), 153

Augusto Pereini (6), 153

Caballeros 15-24 de handicap

Alejandro Amorosi (21 handicap), 139 golpes

Oscar González (16), 141

Carlos Queipo (22), 142

Caballeros 25-54 de handicap

Julio Vidal (26 handicap), 147 golpes

Néstor Martín (24), 148

Néstor Silombra (29), 149

Damas 8-22 de handicap

Evangelina Absi (17 handicap), 142 golpes Emilia Absi (13), 147 Maria Fernanda Herrera (22), 159

Damas 23-54 de handicap

María Cecilia Campusano (43 handicap), 142 golpes

Marina Blay (27), 144

Roxana Brida (36), 149