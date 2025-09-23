Copa OSDE de Golf: conocé los ganadores de cada categoría

El torneo de golf organizado por OSDE se realizó en el marco de una estrategia para llevar bienestar integral a la comunidad.
Este fin de semana, la región fue testigo de la Copa OSDE de Golf. A pesar del mal clima y la presencia del clásico viento primaveral, el torneo reunió a golfistas de distintas categorías para participar de dos días a puro deporte.
La Copa OSDE se llevó a cabo durante las jornadas del sábado 20 y domingo 21 de septiembre. El torneo se realizó bajo la modalidad medal play (o juego por golpes), y se dividió en cinco categorías: tres masculinas y dos femeninas. La competencia consistió en un total de 36 hoyos divididos en dos canchas donde los golfistas debieron sortear las dificultades que presentan ambas locaciones.
El circuito comenzó el sábado en Los Canales Golf Club, la cancha ubicada en Plottier. Allí, se disputaron los primeros 18 hoyos y se abrió el marcador para los candidatos de las distintas categorías.
Luego de un breve descanso, el domingo los deportistas se hicieron presentes en el Comahue Golf Club de Neuquén para terminar con los hoyos restantes y darle fin a la competencia. La entrega de premios se realizó ese mismo día a las 19:30 donde los presentes pudieron disfrutar de un lunch y participar de distintos sorteos.
El mayor premio se lo llevó Alejandro Amorosi, quien además de salir primero en su categoría, fue premiado con la Copa Osde por haber logrado el mejor puntaje por golpes neto. El quinteto de vencedores se completó con Nicolás Caballero (146) , Julio Vidal (147), Evangeina Absi (142) y María Cecilia Campusano (142).
La ventaja más corta, se dio en la división de alto handicap de caballeros, donde Vidal (147) le sacó tan solo un golpe a Néstor Martín (148), que a su vez supero por otro tanto al tercer puesto Néstor Silombra (149).
Los ganadores de las cinco categorías
Caballeros 3-12 de handicap
- Nicolás Caballero (6 de handicap), 146 golpes
- Gustavo Sánchez (9), 151
- Manuel Jadra (11), 152
- José De la Vega (4), 153
- Augusto Pereini (6), 153
Caballeros 15-24 de handicap
- Alejandro Amorosi (21 handicap), 139 golpes
- Oscar González (16), 141
- Carlos Queipo (22), 142
Caballeros 25-54 de handicap
- Julio Vidal (26 handicap), 147 golpes
- Néstor Martín (24), 148
- Néstor Silombra (29), 149
Damas 8-22 de handicap
- Evangelina Absi (17 handicap), 142 golpes
- Emilia Absi (13), 147
- Maria Fernanda Herrera (22), 159
Damas 23-54 de handicap
- María Cecilia Campusano (43 handicap), 142 golpes
- Marina Blay (27), 144
- Roxana Brida (36), 149
