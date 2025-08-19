Dramático aterrizaje de emergencia de una avioneta en medio de un campo de golf

En la aeronave viajaban un instructor de vuelo y su alumno, que realizaban un vuelo de entrenamiento y milagrosamente salieron ilesos.

Un vuelo de entrenamiento de un instructor y su alumno casi termina en tragedia en Australia . Es que la avioneta en la que viajaban sufrió problemas técnicos y tuvo que realizar un dramático aterrizaje de emergencia sobre un campo de golf ubicado unos 32 kilómetros al noreste del Aeropuerto de Sídney.

Afortunadamente, ambos hombres , de unos 50 años, resultaron ilesos , apenas con heridas leves, pese a que las imágenes del incidente que se viralizaron en las redes reflejaron que no se trató de un hecho menor.

El descenso forzoso del Piper PA-28 Cherokee, que sí sufrió daños considerables , se produjo el último domingo alrededor de las 14.20, hora local, en la comuna de Mona Vale, en Sídney, una de las ciudades más importantes del país oceánico.

Según la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB, por sus siglas en inglés), el avión ligero que realizaba un vuelo de entrenamiento dual desde el Aeropuerto de Camden hacia el Aeropuerto de Wollongong (Shellharbour), también en Nueva Gales del Sur, sufrió problemas en el motor que lo llevaron a perder potencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NUCLRGOLF/status/1957105067628138506&partner=&hide_thread=false #WATCH — A Piper Cherokee light plane made an emergency landing crashing onto Mona Vale Golf Course in near Sidney, Australia. It’s reported that the two people involved incredibly escaped the crash with no major injuries. pic.twitter.com/iP5JGWToVj — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) August 17, 2025

Chris Peck, inspector de ambulancias de Nueva Gales del Sur, confirmó a 9News que la aeronave era tripulada por un piloto junto con un aprendiz y que ambos presentaron “abrasiones menores, pero estaban coherentes y recordaban perfectamente lo ocurrido".

Un hombre que se encontraba practicando aquel deporte y su pareja, que es médica y también estaba en el lugar, le dieron al piloto una primera atención, hasta que prontamente llegaron los servicios de salud de emergencia y los trasladaron, por precaución, al Royal North Shore Hospital, donde llegaron en condiciones estables.

“La fase de recopilación de pruebas de la investigación incluirá entrevistas a testigos y partes involucradas, el examen de registros de mantenimiento, la recuperación y revisión de datos registrados y la recopilación de otra información relevante”, informó oficialmente la ATSB.

El dramático momento del aterrizaje

Según quedó registrado en un video, la aeronave comenzó a perder potencia y cayó sobre el césped, en un terreno irregular, a metros de donde se encontraban jugadores y espectadores.

La avioneta impactó de costado, sobre su ala derecha, y quedó detenida junto a un green. Varias personas descendieron por una leve pendiente hacia esa zona con la intención de ayudar rápidamente a los tripulantes de la Piper Cherokee.

De acuerdo con esas imágenes, tomadas a una distancia considerable del lugar del accidente, los dos ocupantes lograron salir por sus propios medios.

“Un gran crédito va al piloto por un increíble aterrizaje que evitó mayores daños, y un sincero agradecimiento a los miembros y clientes que se apresuraron a ayudar sin dudarlo”, valoró el Mona Vale Golf Club en su cuenta de Facebook, donde reflejó el incidente.

El relato de los testigos: “El avión paso muy bajo sobre nuestras cabezas”

Callum Nicholls, uno de los miembros del club que se encontraba en el lugar al momento del accidente, contó que percibió algunos problemas técnicos en la avioneta.

“Pasó muy bajo sobre nuestras cabezas y no hubo movimiento de hélice. Ni siquiera sonaba como si hubiera un motor en marcha”, dijo en declaraciones a Manly Observer.

Además, comentó: “Se inclinó en la esquina aquí para intentar bajar por el hoyo 15, pero perdió altitud al bajar, se deslizó y terminó allí”.

“Fuimos casi los primeros en llegar. Mi novia es médica y les brindó atención médica. Ambos estaban bien. Uno tenía laceraciones leves en un lado de la cara. Estábamos un poco sorprendidos, pero también contentos de no poder terminar nuestra ronda porque no estábamos jugando muy bien”, se animó a bromear.

Por su lado, Jason, quien filmó el momento del impacto, expresó que el avión “estaba perdiendo altitud rápidamente” y deslizó que “algo no iba bien”.

“El sonido era un poco discordante, pero se notaba que fue un aterrizaje bastante suave, como en los manuales”, remarcó.