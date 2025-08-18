Amenaza de bomba en Times Square: desalojaron a cientos de turistas y trabajadores

Este lunes al mediodía, las autoridades evacuaron Times Square por una amenaza de bomba. La policía de EE.UU. encontró un paquete sospechoso.

La policía desalojó a cientos de personas, entre turistas y trabajadores, por estas horas la zona más concurrida de Manhattan. Las autoridades locales pidieron evitar la zona.

Un fuerte operativo se lleva a cabo en el emblemático centro turístico de Nueva York , después de que las autoridades ordenaran evacuar la zona por una amenaza de bomba .

La situación se desató cuando la policía detectó un paquete sospechoso. Según indicó el medio estadounidense NBC un “dispositivo cilíndrico” fue descubierto alrededor de las 11 de la mañana (hora local) frente a la puerta principal de la una subestación del Departamento de la Policía de Nueva York.

times square

La evacuación se realizó en pocos minutos y generó escenas de pánico. Según indicó TN, muchos corrieron buscando refugio, mientras los agentes acordonaron varias cuadras.

Hasta el momento, la Policía de Nueva York no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el incidente. Y el escuadrón antibombas de la policía trabaja para analizar el objeto y garantizar la seguridad.

En un mensaje publicado en X, la policía indicó: “Evite la zona de la calle West 43 con la Avenida Séptima en Manhattan. Se esperan vehículos de emergencia y demoras en el área circundante”.