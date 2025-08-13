Un traficante chino ocultó 850 tortugas vivas en cajas etiquetadas como juguetes y envueltas en medias.

El valor de mercado aproximado del insólito cargamento, interceptado durante una inspección fronteriza, era de 1,4 millones de dólares.

Un ciudadano chino se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Nueva York de exportar ilegalmente 850 tortugas vivas hacia Hong Kong, ocultas en cajas etiquetadas como juguetes de plástico para animales.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Departamento de Justicia de aquel país de Norteamérica, en los registros judiciales consta que entre agosto de 2023 y noviembre de 2024, Wei Qiang Lin, residente en Brooklyn, exportó aproximadamente 222 paquetes .

El cargamento de animales, con un valor de mercado aproximado de 1,4 millones de dólares, fue interceptado en una inspección fronteriza, donde encontraron a los ejemplares atados y envueltos con medias reforzadas con cinta adhesiva, dentro de las cajas de envío.

Según se supo, Lin exportó previamente otros 11 paquetes llenos de reptiles, incluyendo serpientes venenosas.

Qué clase de tortugas pretendía exportar ilegalmente

El informe oficial del Departamento de Justicia precisó, en paralelo, que el ciudadano chino exportaba tortugas de caja orientales y tortugas de caja de tres dedos, especies nativas de Estados Unidos que presentan marcas coloridas y son muy apreciadas en el mercado nacional e internacional de mascotas, especialmente en China y Hong Kong.

Tortugas chino 1 El cargamento de tortugas tenía un valor de mercado aproximado de 1,4 millones de dólares.

Ambas están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), se indicó en el comunicado oficial, desde que en la década del ‘90 se descubrió la exportación ilegal de decenas de miles de tortugas de caja cada año.

Qué cargos enfrenta el traficante chino por el tráfico ilegal de tortugas

El traficante chino enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida derivada de la actividad ilegal, según informó el Departamento de Justicia. El dictado de su sentencia está programado para el 23 de diciembre de este año.

De acuerdo con un anuncio realizado por el fiscal general adjunto interino Adam Gustafson de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENRD) del Departamento de Justicia y el fiscal federal para el Distrito Oeste de Nueva York, Michael DiGiacomo, al admitir su culpabilidad, Lin también aceptó renunciar a cualquier derecho de propiedad sobre los reptiles incautados durante la investigación llevada a cabo por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, con la ayuda de otras entidades policiales federales y locales, incluidas Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Inspecciones Postales e Investigaciones de Seguridad Nacional.

Tortugas chino 3 A principios de este año, también en Estados Unidos, se reportó otro episodio similar de tráfico de tortugas con destino a Asia.

En marzo de este año, un gran jurado federal acusó a Sai Keung Tin, de 53 años, también conocido como “SK Tin”, “Ricky Tin” y “Ji Yearlong”, de Hong Kong, de cuatro cargos relacionados con contrabando de tortugas desde Estados Unidos a China.

Tin fue arrestado el 25 de febrero en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de la ciudad de Nueva York y compareció por primera vez al día siguiente ante un tribunal federal de Brooklyn por la exportación de 40 tortugas de caja orientales, una especie silvestre protegida.