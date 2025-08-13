Joven muerto en la casa de Cerati: el exportero de la escuela habló sobre la denuncia de violación

El joven fallecido - que estaba desaparecido hace 40 años -fue acusado por un excompañero en las últimas horas.

Nuevas declaraciones surgen en torno al caso del cadáver hallado en la casa de Gustavo Cerati , el cual fue identificado como Diego Fernández Lima. El día de su desaparición - hace 40 años - el adolescente de 16 años asistió por la mañana a la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36 y nunca más volvió.

Este martes un nuevo testimonio salió a la luz. Adrián Farías, un trabajador de televisión y excompañero de la escuela de Fernández, contó que Diego lo había querido violar. " Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”, reveló el hombre que en el programa de América de Rolando Graña.

Tras estas graves acusaciones, el hermano de Diego le pidió a Farías que se presente ante la justicia. Y en las últimas horas brindó declaraciones Juan Roberto Badena, ex portero de la escuela a la que asistía el joven, quien rechazó de manera rotunda la acusación que en las últimas horas vinculó al adolescente asesinado y enterrado en una casa del barrio de Coghlan.

"Lo del abuso es totalmente ridículo, es una mentira", afirmó Badena en diálogo con Radio Mitre, y afirmó que "los baños siempre estuvieron controlados" por el personal de la institución, por lo que "nunca ocurrió algo así en la escuela".

"Yo puedo garantizar que es mentira, no fue violado ni nada. Acá hubo otra cosa fuera del establecimiento". "Yo puedo garantizar que es mentira, no fue violado ni nada. Acá hubo otra cosa fuera del establecimiento".

A su vez, recordó al joven de 16 años como "un chico sencillo y tranquilo, que no se peleaba con nadie". "Pensábamos que se lo habían llevado por la venta de órganos, pero en ese momento (cuando Fernández desapareció) nos pusimos en contacto con los compañeros y nadie sabía nada", dijo.

Según consignó Infobae, Adrián se presentó este miércoles a las 11 de la mañana en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 de Martín López Perrando para dar una testimonial de lo que pasó en ese momento tras la denuncia, y para aportar datos de la personalidad de Fernández Lima.

La palabra del hermano de Diego Fernández Lima

Javier Fernández Lima, hermano de Diego, le respondió al hombre que dijo que la víctima había intentado abusar de él en el baño del colegio, y le pidió que se presente en la Justicia.

"Lo invito a que hable con la Fiscalía y que cuente lo que sabe. Todos tienen derecho a hablar", dijo es hermano del joven. Además, destacó el apoyo que recibió de los excompañeros de colegio de su hermano: "Es emocionante. Es muy lindo lo que están diciendo, se presentaron espontáneamente en la fiscalía, nadie les pidió nada".

Por el momento, este testimonio no forma parte del expediente judicial ya que Farías no fue convocado como testigo en la causa que lleva adelante el fiscal Martín López Perrando.

Las pruebas forenses

Los resultados de la autopsia revelaron una lesión compatible con una herida en una costilla, lo que refuerza la hipótesis de homicidio. Además, los restos mostraban marcas que indicarían que el cuerpo fue manipulado, posiblemente para ocultarlo bajo tierra.

Aunque la causa se investiga como homicidio, la acción penal ya prescribió por el paso del tiempo. Esto representa un obstáculo enorme para la Justicia, pero la familia de Diego no baja los brazos: impulsan la “Ley Diego” para que crímenes como este no queden impunes, y exigen que el responsable rinda cuentas de alguna manera.