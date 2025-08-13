Neuquén refuerza el anillo vial digital: dónde está el nuevo tótem

El dispositivo, que ya está instalado, permitirá tener la totalidad del conteo de los vehículos que ingresan desde Cipolletti a la ciudad de Neuquén.

La Municipalidad de Neuquén inauguró este miércoles un nuevo controlador y lector de patentes y velocidades en el acceso del Tercer Puente , que se convierte en el séptimo punto del plan de monitoreo vial digital de la ciudad de Neuquén .

“Este nuevo equipo nos va a permitir tener la totalidad del conteo de los vehículos que ingresan desde Cipolletti a la ciudad de Neuquén”, explicó Juan Pablo Castagna, subsecretario de Tecnología.

Recordó que “ya tenemos medido en el puente carretero, con el pórtico que hay allí, y son 45.000 vehículos que ingresan por día, y ahora le sumamos este acceso para completar el monitoreo”.

Tercer Puente - Camiones 03 .jpg Claudio Espinoza

El ingreso a la ciudad de Neuquén

Castagna dijo que actualmente “sabemos que ingresan a Neuquén 96.000 vehículos diarios, más los 180.000 que circulan dentro de la ciudad, lo que nos da un panorama claro para tomar decisiones, planificar avenidas, calles y accesos”.

El funcionario remarcó que toda la información recabada —patentes, velocidades y datos estadísticos— se comparte exclusivamente con el Ministerio Público Fiscal en el marco del convenio firmado por el intendente Mariano Gaido. “Esto nos permite prevenir incidentes, accidentes y delitos, además de colaborar en investigaciones. Es una estrategia tecnológica que pocas ciudades en el país tienen, y es un orgullo para nosotros por la utilidad que representa para distintas áreas de planificación”, señaló.

Añelo ruta 7 transito (1).JPG Claudio Espinoza

Prevención de accidentes

Castagna aclaró que la colocación no tiene fines punitivos. “El tótem es preventivo. Su función es disuadir, mostrar la velocidad a la que circula cada vehículo y generar conciencia. No labra actas de infracción, pero sí nos brinda estadísticas valiosas para planificar controles y acciones preventivas”, precisó.

El sistema detecta de forma automática los dominios y almacena la información en los servidores municipales. “Con el convenio con el Ministerio Público Fiscal ya respondimos más de cuatro oficios, entregando imágenes y datos que fueron clave. Esto demuestra que el sistema es efectivo y aporta a la seguridad ciudadana”, afirmó.

Castagna subrayó que el nuevo punto de control refuerza el anillo vial digital que ya cuenta con dispositivos en el pórtico del aeropuerto y en el puente carretero. “Ahora tenemos cubiertos los tres ingresos más importantes: Cipolletti, Plottier y este tercer puente. Estimamos cerca de 96.000 vehículos que ingresan a Neuquén por día y casi 200.000 circulando en horas pico. Es un número enorme, y por eso pedimos a la ciudadanía que circule con precaución”, concluyó.