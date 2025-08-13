Desbarataron a la pícara banda de la Biblia, la barreta y el inhibidor de alarmas

En apariencia, los ladrones operaban en la vecina ciudad de Cipolletti y esta capital. Agentes de la Comisaría 41 los persiguieron y lograron acorralarlos.

Dos de los delincuentes que se movilizaban en el auto robado en Cipolletti fueron apresados.

Una banda delictiva que llevaba de amuleto una Biblia en el interior de un vehículo fue apresada luego de una persecución. Tras la respectiva investigación, se comprobó que cometían robos con la ayuda de un inhibidor de alarmas y una barreta.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 41 que, en la tarde del último lunes, observó a tres sospechosos que se movilizaban en un auto Volkswagen Gol , color rojo. Cuando buscaron interceptarlos, se dieron a la fuga. No fueron muy lejos y en el cruce de las calles Candelaria y Aimogasta, detuvieron su marcha. Antes, se habían desprendido de una barreta, un inhibidor y otros elementos que se utilizan habitualmente para forzar puertas de vehículos.

Mientras que dos hombres lograron ganar distancia a la carrera, una mujer decidió permanecer en el interior del vehículo y fue rápidamente demorada. Uno de sus cómplices no alcanzó a alejarse y los agentes lo redujeron en Soldado Desconocido y El Nihuil.

banda inhibidor Gentileza Policía del Neuquén

Se movilizaban en un auto robado en Cipolletti

En tanto, los efectivos de la unidad policial del barrio Don Bosco lograron comprobar que se trataba de una banda delictiva que actuaba con inhibidores y que también tenían, como otra especialidad, el robo de vehículos: el Gol había sido sustraído la semana pasada en la ciudad rionegrina de Cipolletti.

Tanto la mujer, de 21 años, como el hombre, de 20, fueron identificados y quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF). En tanto, el auto, tenía un pedido de secuestro de la Comisaría Cuarta de Cipolletti porque había sido robado el 9 de agosto. Los delincuentes se habían encargado de cambiarle la chapa patente con el fin de evitar su identificación.

De forma inicial, las fuerzas de seguridad provinciales indicaron que se abrió una causa penal por el delito de encubrimiento.

Varios operativos positivos

En lo que va de la semana, las distintas unidades policiales capitalinas lograron recuperar varios vehículos robados. Además de recuperar el Volkswagen Bora sustraído a una pareja en el barrio Almafuerte II, el personal de la Comisaría Segunda incautó una moto que había sido robada en jurisdicción de la unidad policial del barrio La Sirena.

Según lo informado por la Policía, el procedimiento se desarrolló el martes por la madrugada y se inició a partir de una alerta de la División Centro de Monitoreo Urbano.

El sospechoso se dio a la fuga apenas observó a los patrulleros aunque en Purmamarca y Avenida Olascoaga tuvo que detener su marcha. En el lugar, los uniformados comprobaron que el conductor de la moto era un adolescente y que no contaba con ningún papel. Al volcar los datos del rodado en el sistema, se estableció que registraba un pedido de secuestro de la Comisaría 17.

Mientras tanto, en relación con el sospechoso, se le dio intervención a la Comisaría del Menor.

También, en el inicio de esta semana hábil, un patrullaje preventivo en la zona de las calles Mario Centeno y Lagos del Sur permitió detectar un Peugeot 208, color blanco, abandonado. Al verificar su situación, comprobaron que tenía una solicitud de secuestro de la Comisaría 20 tras una denuncia efectuada los primeros días de julio del presente año.