Quién era Karen Soto, la "narco Barbie chilena" que murió en un trágico accidente

El accidente ocurrió este miércoles a la madrugada en la región de Los Lagos, sur de Chile. Sus hijos de 4 y 18 años también perdieron la vida.

Este miércoles una tragedia conmocionó a Frutillar , en la región de Los Lagos, en Chile , con un trágico accidente que se cobró la vida de una mujer y sus dos hijos. El hecho tuvo lugar en la Ruta V-200 en el sector Tegualda, donde dos autos chocaron de manera frontal.

Según trascendió, la protagonista del fatal accidente es Karen Soto , conocida como la "Barbie narco chilena" , tras haber sido vinculada al tráfico y ventas de drogas. En este siniestro también fallecieron sus hijos , de 4 y 18 años de edad.

Sebastián Barría, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsitos de Llanquihue, dijo que el accidente fue "de alta energía".

En un primer momento, los jóvenes pudieron ser rescatados con vida y trasladados al Hospital de Puerto Montt, pero murieron luego de una dura lucha por su vida.

Quién era Karen Soto, conocida como la "narco Barbie chilena"

En julio de 2023, un operativo de Carabineros y la Fiscalía de Puerto Varas desbarató una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas en la zona y tenía nexos con la Región Metropolitana.

En las diligencias se decomisaron 27 kilos de cocaína, cinco vehículos, dinero en efectivo y armas de fuego. Entre los autos llamó la atención un Peugeot personalizado de color rosa.

Era propiedad de Karen Alejandra Soto Mansilla, más conocida como la "Barbie narco", debido a su fascinación por el color rosado. Junto a su marido, tenía un verdadero imperio de la droga en Frutillar.

Entre su prontuario, se la vinculaba con Héctor Mancilla, alias "El Cocho", líder de una banda narco que funcionaba entre Frutillar y Santiago. Recientemente, su famoso auto rosa había sido incautado en busca de nuevas pruebas que la incriminen del todo.

En el allanamiento realizado en el 2023, cinco personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el caso. A pesar de haber cometido esos ilícitos, Soto había recuperado su libertad, que se vio frustrada con este trágico accidente que terminó con su vida y la de sus hijos.

En aquel operativo, la policía uniformada decomisó un total de 55.500 dosis, los que le habrían reportado ingresos por unos 500 millones de pesos a los involucrados. Además, se decomisaron 144 kilos de cafeína, los que usualmente son utilizados por traficantes para abultar el volumen de la droga.

"Tengo hijos y si andamos traficando es para que no les falte nada"

Pese sus alegres publicaciones en redes sociales, donde solía bailar y lucir su auto rosa, las escuchas telefónicas a la mujer de 41 años terminaron por delatarla.

"Voh sabí que yo soy traficante... Mira, si tú sabes que yo soy traficante, que somos traficante hue..., entonces me da lata la hue..., porque llegan a llegar los ratis aquí... yo también tengo hijos y si andamos traficando es para que no les falte nada. Yo también arriesgo todos los días mi vida”, dice en uno de los registros de sus polémicos audios.

Durante la investigación sobre su relación con el tráfico de drogas, el teniente coronel Eduardo Rosales, reveló que ella era "pareja del líder de la banda. Ella se preocupaba o tenía la misión de distribuir la droga o, en algunas ocasiones, de reunir el dinero el cual era cancelado producto de la venta de esta droga".