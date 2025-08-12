Acusaron a una poderosa banda narco que registraba ingresos millonarios

Una de las presuntas cabecillas es la mujer que fue imputada por el delito de instigación del homicidio de una fiscal. Se formularon cargos a siete personas.

La temible mujer que está bajo sospecha por el presunto intento de instigación de homicidio de una fiscal de Cutral Co sumó otra acusación por el supuesto manejo de sumas millonarias gracias al narcomenudeo. La formulación de cargos se hizo en el inicio de esta semana hábil e involucra a siete personas. En pocos meses, los investigadores comprobaron que los narcos hicieron movimientos en sus billeteras virtuales que superaron los 160 millones de pesos.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a siete personas por conformar una banda destinada a vender drogas en la ciudad de Plaza Huincul.

La formulación de cargos fue realizada el lunes al mediodía por el fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Rodrigo Blanco, durante una audiencia en Cutral Co, y en la que pidieron que se les imponga prisión preventiva a algunos de los narcos, y la prohibición de salir del país mientras estén bajo investigación a otros.

Suyai Contreras nuevamente en el ojo de la tormenta

De acuerdo a la hipótesis del MPF, la asociación ilícita la conformó una mujer, Suyai Anahí Contreras, y seis hombres. "La banda funcionó al menos entre el 5 de mayo y 19 de junio de este año, mediante dos puntos de venta de droga ubicados en un mismo lote del barrio Otaño de Plaza Huincul", resaltaron desde el MPF.

Las siete personas que la integraban, tenían distintos roles según la hipótesis del caso del MPF: Contreras y un hombre que sería su pareja, “detentaron el carácter de organizadores, en tanto los elementos recabados hasta aquí, han permitido visibilizar que los nombrados ejercían un rol de mando sobre los demás integrantes y tomaban decisiones sobre el desarrollo de las maniobras delictivas, tanto en cuanto a la supervisión, órdenes y abastecimiento del punto de venta”, señaló Blanco.

En el caso de otro hombre, era “persona de confianza de los organizadores, con quienes residía en la vivienda”, y “cumplió funciones claves en la logística y diagrama de servicio respecto de los vendedores o soldados, como se los conoce comúnmente en la jerga, y participó también en la venta de narcóticos”.

Sobre los demás integrantes, “se dedicaron a la venta del material estupefaciente en el punto de venta a los potenciales clientes que se acercaban”.

A instancias de allanamientos impulsados por diversos delitos, como abusos de armas y amenazas, se pudo constatar que el 4 de julio de este año, tuvieron en su poder y con fines de comercialización, envoltorios de nylon por un total de 52 gramos de cocaína, 94 gramos de marihuana, en un predio con viviendas lindantes en el barrio Otaño.

En tanto el 12 de junio de este año, en el mismo lugar se les encontró 12 gramos de cocaína acondicionados en un envoltorio de nylon verde.; y el 19 de junio, se les encontró casi 8 gramos de cocaína y 164 gramos de marihuana, junto con 65 plantas de cannabis sativa para el cultivo y posterior comercialización.

Asimismo, en una casa del barrio Fili Dei Norte de Cutral Co, se secuestraron 159 gramos de marihuana y 60 plantines de cannabis sativa.

Una billetera virtual desbordada: 97 millones de pesos

En el contexto de la investigación se pudo determinar que en una de las viviendas, se producían movimientos compatibles con la venta de drogas: “Llegaban personas que permanecían poco tiempo, se producían pasamanos y luego se retiraban manipulando pequeños envoltorios”, describió Blanco. Precisó que durante las tareas investigativas, “en un breve lapso de 20 minutos se observaron 6 visitas con estas características en la vivienda”.

Según los informes que recibió el MPF, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entre enero y abril de este año, Contreras registró ingresos en billeteras virtuales por alrededor de $97 millones; y un presunto cómplice, en el mismo periodo, $41 millones. En tanto, otros tres sospechosos, registraron ingresos solo en abril por $9,9 millones; $6,1 millones; y, $8,7 millones.

“Ninguno tiene trabajo registrado”, indicaron los representantes del MPF.

Asimismo, precisaron que Contreras y un hombre que sería su pareja, registran bienes por alrededor de 300 mil dólares, entre autos, una camioneta y viviendas.

El delito atribuido a Contreras y un hombre fue tráfico de estupefacientes en carácter de organizadores, agravado por haberse realizado cerca de una escuela y de una plaza, y por haber intervenido en su comisión más de tres personas organizadas, en calidad de coautores.

En cuanto a los demás integrantes, se les imputó tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia para la comercialización, agravado por haberse realizado cerca de una escuela y de una plaza, y por haber intervenido en su comisión más de tres personas, en calidad de coautores.

Como medida cautelar, desde el MPF se requirieron distintas medidas cautelares por existir riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga, además de reiterancia.

Para Contreras y otro presunto cabecilla, el pedido fue que les impongan prisión preventiva por el plazo de cuatro meses. Ambos están imputados por otros delitos y cumplen prisión preventiva, pero en el caso de Contreras la medida se vencía este lunes; y en el caso del hombre se vence dentro de un mes. Por ese motivo se requirió nuevamente la prisión preventiva.

En cuanto a los otros cuatro imputados, se les impuso la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse una vez por semana en la fiscalía y la prohibición de acercarse a los puntos de venta (con excepción de uno de ellos que vive en uno de esos lugares).

El juez de garantías Diego Chavarría Ruíz, avaló la formulación de cargos y el pedido de medidas cautelares en los términos que lo hizo el MPF.