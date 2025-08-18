Singapur planea tratar el vapeo como una droga e imponer penas hasta de prisión.

Si bien los vapeadores están prohibidos desde 2018, pretende aplicar castigos “mucho más severos” a quien venda o utilice esos dispositivos.

El Gobierno de Singapur anunció que planea tratar las sustancias utilizadas para el vapeo con cigarrillos electrónicos (CE) como drogas y pretende imponer penas “mucho más severas”, entre ellas la prisión , para quienes vendan o utilicen dispositivos de ese tipo.

Si bien la legislación local los prohibió en 2018 , ahora la administración singapurense dejó en claro que endurecerá la lucha para evitar la utilización de los vapeadores. “Lo trataremos como un problema de drogas e impondremos penas mucho más severas”, advirtió el primer ministro, Lawrence Wong, en un discurso público.

En ese sentido, precisó que ello “significa penas de cárcel y castigos más duros para quienes vendan vapeadores con sustancias nocivas".

Entre los argumentos que esgrimió para justificar la nueva y más férrea postura del Gobierno, Wong indicó que "muchos de estos vapeadores contienen sustancias adictivas y nocivas, como el etomidato (...) en el futuro pueden contener algo peor, más fuerte o drogas más peligrosas".

Singapur se encuentra en tratativas para reclasificar esa sustancia anestésica como droga ilegal, bajo la Ley de Abuso de Drogas.

Según señaló, los usuarios que así lo prefieran podrán acudir a centros de rehabilitación para ayudarles a dejar la adicción a los sistemas electrónicos que funcionan, en muchas ocasiones, como un reemplazo de los cigarrillos comunes de tabaco.

La actual prohibición del vapeo en Singapur y el consecuente contrabando

Según indica la ley vigente en Singapur, usar o adquirir vapeadores está penalizado actualmente con una multa máxima de 2.000 dólares. Sin embargo, pese a las restricciones, los comerciantes de los artefactos y sus consumidores encuentran la forma tanto de venderlos como de adquirirlos.

Wong aseguró que la cadena sigue funcionando gracias a los contrabandistas que logran introducir los dispositivos de manera ilegal en el país.

"Hasta ahora, hemos tratado a los vapeadores como el tabaco. Como mucho imponíamos una multa, pero eso ya no es suficiente", manifestó el primer ministro, que anticipó que pondrá en funcionamiento una campaña nacional, que incluirá a las escuelas, contra el uso de estos dispositivos.

El Ministerio de Salud singapurense mantiene abierta una línea telefónica denominada QuitLine, donde los padres que creen que sus hijos utilizan vapeadores puedan llamar y solicitar que sus hijos reciban ayuda para dejar ese hábito, sin ser multados ni procesados, salvo que sean atrapados usando o teniendo en su poder los dispositivos.

La OMS alertó sobre los efectos "alarmantes" de los vapeadores

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre los efectos adversos que pueden ocasionar los vapeadores y solicitó “medidas urgentes para controlar el uso del aparato”, principalmente entre las poblaciones más jóvenes.

"No se ha demostrado que los cigarrillos electrónicos como productos de consumo sean eficaces para dejar el consumo de tabaco a nivel poblacional. En cambio, han surgido pruebas alarmantes sobre los efectos adversos para la salud de la población", indicó el organismo a través de un comunicado.

El organismo sanitario aseguró, además, que “los cigarrillos electrónicos con nicotina son altamente adictivos y perjudiciales para la salud” y que “si bien no se comprenden completamente los efectos a largo plazo, se ha establecido que generan sustancias tóxicas, algunas de las cuales se sabe que causan cáncer y otras que aumentan el riesgo de trastornos cardíacos y pulmonares".

En un texto publicado en 2023, la OMS completó: "El uso de cigarrillos electrónicos también puede afectar el desarrollo del cerebro y provocar trastornos del aprendizaje en los jóvenes. La exposición fetal a los cigarrillos electrónicos puede afectar negativamente al desarrollo del feto en mujeres embarazadas. La exposición a las emisiones de los cigarrillos electrónicos también plantea riesgos para los transeúntes”.

Los vapeadores, específicamente, son dispositivos que producen un aerosol que se aspira, simulando el acto de fumar. Están compuestos por una batería, un atomizador y un cartucho, que contiene líquido con saborizantes que pueden concentrar altos niveles de nicotina.