Feroz tiroteo en Nueva York: tres muertos y 11 heridos por un ataque en un restaurante de Brooklyn

El ataque ocurrió este sábado a la noche, cuando varios hombres entraron al lugar, abrieron fuego y desataron la tragedia.

Hombres armados entraron al restaurant Taste of the City Lounge, ubicado en el barrio de Brooklyn, Nueva york, abrieron fuego y mataron a tres personas e hirieron a, por lo menos 11 más.

Conmoción en Nueva York por un feroz tiroteo en un restaurante donde murieron tres personas y al menos otras 11 resultaron heridas . Ocurrió en el barrio de Brooklyn y desde entonces la Policía trabaja en la zona. Todavía no hay detenidos.

Los primeros indicios indican que el ataque ocurrió durante la noche de este sábado luego de que varios hombres llegaran armados al lugar. Poco antes de las 3.30 la Policía recibió una denuncia del feroz tiroteo en el lugar al 911.

Se cree que una o varias personas abrieron fuego con múltiples armas en el restaurante, Taste of the City Lounge, ubicado en el 903 Franklin Avenue, en el barrio de Crown Heights. A esa hora, todavía había mucha gente en el lugar.

Las imágenes del tiroteo

Los testimonios indican que hubo una violenta discusión que después se transformó en "una disputa", según informó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

"Es un terrible tiroteo que ocurrió en la ciudad de Nueva York", señaló Tisch en conferencia de prensa. Añadió que los agentes recuperaron al menos 36 cascos de bala del lounge, así como un arma de fuego que fue descubierta en una calle cercana.

Los heridos —ocho hombres y tres mujeres— se encuentran hospitalizados por lesiones que no ponen en peligro sus vidas, señaló. Y según dijo, el tiroteo se produce en un año de mínimos históricos para la violencia armada en la ciudad de Nueva York.

Hasta el momento, las víctimas fatales son tres y según confirmaron, murieron en el lugar del ataque: un hombre de 27 años y otro de 35, mientras que la tercera persona por el momento es de edad desconocida.

Un arma de fuego fue encontrada en las cercanías de Bedford Avenue y Eastern Parkway, aunque todavía no está confirmado si está relacionada con el ataque.

La policía neoyorquina informó que hasta el momento, no hay detenidos, pero, por estas horas se están analizando las imágenes de cámaras de seguridad en la zona para identificar a los protagonistas del feroz ataque.

El área permaneció acordonada por varias horas posterior al ataque, con ambulancias y patrulleros en las calles de Crown Heights, mientras vecinos y testigos inundaron las redes con imágenes sobre el fuerte operativo policial desplegado en varias cuadras a la redonda.

Antecedesnte: el año pasado el restaurant sufrió otro tiroteo

Taste of the City Lounge, el restaurante donde se produjo el tiroteo de anoche inauguró en el 2022. Sin embargo, este no es el primer incidente de violencia extrema; en noviembre del año pasado hubo algo parecido: ocurrió un tiroteo entro del restaurante, pero sin víctimas fatales.

Vecinos del lugar confirmaron que el local gastronómico suele atraer una gran cantidad de clientes durante los fines de semana y que las disputas en el interior generan preocupación por la seguridad de la zona.

"Quiero decir, tenemos los números más bajos de incidentes de tiroteos y víctimas por armas de fuego en los primeros siete meses del año que hemos registrado en la ciudad de Nueva York", expresó la Jefa policial.

Y agregó: "Algo como esto es, por supuesto, gracias a Dios, una anomalía y es una cosa terrible que sucedió esta mañana, pero vamos a investigar y llegar al fondo de lo que ocurrió".