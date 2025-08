Se la tragó la tierra: cayó con su vehículo a un enorme socavón y se salvó de milagro

Un obrero intentó advertirla, pero fue tarde: el hueco ya se había generado y el vehículo se encontró de repente dentro del socavón, rodeado de escombros, barro y algo de agua.

Afortunadamente, la conductora solo sufrió algún golpe en el hombro y pudo ser rescatada por los trabajadores de la obra lindante, que implicaba la construcción de un pozo de 16 metros de profundidad destinada a conectar líneas de alcantarillado, aunque por precaución fue trasladada al hospital Raffles por la Fuerza de Defensa Civil de Singapur (SCDF).

Pitchai Udaiyappan Subbiah, capataz de la obra, fue uno de los primeros en darse cuenta del incidente. "Me incliné para ver si había gente en el coche y vi a una persona salir del mismo", dijo a los periodistas en declaraciones reproducidas por Channel News Asia.

Según contó el hombre de origen indio, la mujer salió del auto y estaba seca, pero necesitaba ayuda para salir del agujero. "Dije inmediatamente que teníamos que rescatarla", contó.

Además, recordó que algunos de los trabajadores quisieron bajar a sacarla pero que él les recomendó que le arrojaran una cuerda. “Bajas, pero no puedes subir”, explicó el sujeto de 46 años, que hace 22 trabaja en Singapur.

Sus compañeros, entonces, siguieron esa recomendación, lanzaron una cuerda de nailon y la sacaron. Luego, le prestaron un teléfono para que pudiera llamar a su hija.

Embed - Migrant workers rescue woman from car which fell into sinkhole at Tanjong Katong Road South