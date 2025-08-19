Encuentran muertas a una madre y a su hija de ocho meses en un auto sumergido, un mes después de desaparecer

La mujer, de 36 años, había sido vista por última vez en California junto a su bebé el pasado 15 de julio.

Whisper Owen y su hija de ocho meses fueron encontradas muertas en California, Estados Unidos.

Whisper Owen, de 36 años, y su hija de ocho meses, Sandra McCarty, quienes habían desaparecido hace poco más de un mes, fueron encontradas muertas en California, Estados Unidos , dentro de un vehículo que se encontraba sumergido en un canal de agua.

No se sabía nada de ellas desde que salieron de una cita médica, el pasado 15 de julio. Agentes del Departamento de Policía de Fresno las hallaron sin vida dentro de su Chevrolet Trailblazer modelo 2006 en el condado de San Joaquin.

"El departamento del sheriff confirmó que el vehículo de la persona desaparecida fue localizado dentro del canal cerca de este lugar", informó un portavoz de la policía.

Si bien la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín confirmó el hallazgo de dos cadáveres, no los identificó de manera oficial y dejó esa tarea para la oficina forense de la jurisdicción. De todas maneras, según el medio local KFSN, los restos eran de la mujer y de su pequeña hija.

"La Patrulla de Carreteras de California también está llevando a cabo una investigación paralela con el departamento del sheriff para determinar cómo el vehículo de Whisper terminó en el agua", concluyó el comunicado policial al que accedió People.

Una misteriosa desaparición

La familia de Owen contó, en declaraciones a CBS News Sacramento, que la última vez que mantuvieron contacto con la mujer fue por vía telefónica. Recordaron, en esa dirección, que la comunicación se dio desde el canal de agua donde encontraron el vehículo.

La madre y su hija habían acudido poco antes a una cita médica en el condado de Fresno, alrededor de las 17, hora local, y luego emprendieron viaje hacia su casa en Elk Grove, en el condado de Sacramento, para reunirse con su familia.

Camioneta california La camioneta donde viajaban la mujer y su hija fue captada por una cámara de seguridad, casi a mitad de camino.

Unas tres horas después de partir, la camioneta fue captada por una cámara de seguridad de la Oficina del Sheriff del condado de Fresno, en la ciudad de Atwater, casi a mitad de camino.

Luego de los trabajos de búsqueda en el área de la Carretera 120 y Victory Road, en el límite del Condado de San Joaquín, las autoridades, junto al grupo Adventures With Purpose y el buzo Juan Heredia lograron encontrar el vehículo, con dos ocupantes dentro.

El dolor de la familia: “Seguir adelante y aceptar esta pérdida”

Richard Owen, hermano de la mujer encontrada muerta, habló con CBS News Sacramento y manifestó que lo que representó el hallazgo para la familia.

“Significa que podemos encontrar una manera de seguir adelante y aceptar esta pérdida. Ella tiene otros hijos que tienen que encontrar la manera de seguir adelante sin su madre ni su hermanita”, expresó.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 05.40.54 El límite del condadode San Joaquin, donde se concentró la búsqueda de la mujer y su hija.

Amigos de la mujer la describieron como una “madre amorosa y atenta” y consideraban, antes de que la encontraran, que era extraño que desapareciera repentinamente.

Lo mismo pensaba su pareja, Robert, quien de acuerdo con una publicación de KMPH no se preocupó inicialmente cuando la mujer no volvió porque solía visitar con frecuencia a su familia en Fresno. De hecho, presentó la denuncia de su desaparición cuatro días después, el 19 de julio.