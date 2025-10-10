Delincuente se escapó de su casa en Neuquén y se fugó a Mendoza

El prófugo circulaba en un auto y buscaba rehacer su vida en la nueva provincia. Ya se tramita su extradición.

Un delincuente que cumplía prisión domiciliaria en la capital neuquina logró escabullirse y escapar hacia Mendoza , donde la Policía lo recapturó esta semana. El prófugo volverá a la provincia en los próximos días y seguramente quede tras las rejas.

Según informó la Policía, el operativo tuvo lugar en la ciudad mendocina de Maipú, donde los investigadores de la División Recaptura de Evadidos, comisionados en esa provincia, i nterceptaron al sujeto mientras circulaba en un vehículo particular .

Comentaron sobre la evasión que el hombre cumplía prisión domiciliaria en la capital neuquina. Sin embargo, un día dejó de presentarse a las citaciones y los efectivos encargados de los rondines ya no pudieron dar con él al visitar la vivienda, de manera que la Justicia declaró su rebeldía y pidió su captura a nivel nacional.

Policia Neuquen Generica

A partir de ese momento, personal de la División Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, desplegó diversas tareas de investigación y seguimiento que permitieron ubicarlo en la provincia de Mendoza. Con esa información, que fue informada a la fiscalía interviniente que autorizó la intervención, los efectivos se trasladaron al lugar y, con la colaboración del personal de Investigaciones de la Policía de Mendoza, concretaron el procedimiento que culminó con su detención el día jueves.

La intervención fue rápida y sin incidentes, logrando su aprehensión sin que se registraran personas lesionadas. Tras su detención, el individuo fue trasladado a una dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia de Mendoza, que se encargará de los trámites de extradición hacia la provincia de Neuquén en los próximos días.

Violento prófugo cayó a ver a una familiar y quedó detenido

Un violento condenado de Chos Malal se ausentó a una audiencia clave del proceso en su contra y fue declarado prófugo. Su huida de la Justicia duró poco, porque horas más tarde, se presentó en la casa de una familiar, que lo entregó a las autoridades. Ahora, quedó detenido para purgar una condena efectiva de varios años.

Según informó la Policía, todo comenzó el día martes, cuando el Comando de esa localidad recibió el alerta proveniente de la activación de un botón antipánico de una mujer domiciliada en calle Santa Fe, entre Islas Malvinas y Caicallén.

Ante el aviso, se dio intervención a efectivos de la Dirección de Seguridad Interior Chos Malal, quienes se dirigieron al lugar y, una vez allí, entrevistaron a una mujer -"familiar", indicaron desde la fuerza-, quien indicó que el hombre por el cual le habían otorgado el dispositivo de protección se encontraba en la casa.

chos malal profugo

Al ser identificado por los efectivos, el individuo manifestó que había viajado a Chos Malal por indicación de su abogado para presentarse ante la Justicia. Sin embargo, extrañamente, los efectivos constataron que no había asistido a la audiencia programada para la que se lo había citado esa misma jornada, motivo por el cual el hombre había sido declarado en rebeldía y pesaba sobre él un pedido de captura.

Por este motivo, el hombre fue trasladado a la Comisaría 24, donde quedó detenido por orden de la fiscalía. Fue examinado por personal médico previo a su detención, momento en que se certificó que no presentaba lesiones, aunque sí aliento etílico.

Por disposición de la jueza de turno, el detenido permanecerá alojado en la unidad policial, ya que deberá comenzar a cumplir una condena efectiva de seis años de prisión que ya quedó firme.