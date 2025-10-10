Le robaron la moto enduro recién comprada y cree que está en Cipolletti

El damnificado del robo es un joven neuquino que dejó su moto estacionada en la esquina de Mitre y Río Negro. Hay imágenes de los motochorros.

Bronca, impotencia y frustración. Enzo Lescano se compró una moto tipo enduro este lunes y el jueves, dos motochorros se la llevaron en cuestión de minutos, cuando la dejó estacionada en una esquina muy concurrida de la zona del bajo neuquino . Pasó en las calles Mitre y Río Negro , alrededor de las 20. "Bajé a comprar unos lentes, nada más; y por dos minutos antes no los encontré", expresó el damnificado, todavía sorprendido por la rapidez con la que actuaron.

Se trata de un joven neuquino de 25 años, quien por esta horas busca desesperadamente su moto y acude a todas las vías de comunicación posible para que su búsqueda se viralice.

Según contó, el hecho ocurrió alrededor de las 20, y todo quedó registrado en algunas cámaras de seguridad. “ Yo llego 20.01 y a las 19.59 se la llevaron. Por dos minutos no pude verlos" , dijo.

Lescano estacionó su moto Honda Tornado 250 color rojo -modelo 2024, patente A216AWB- sobre calle Mitre, en un sector donde suele haber movimiento constante de peatones, vendedores ambulantes y automovilistas. "La estacioné, había mucha gente. Como bajaba y volvía enseguida, la dejé sin candado", explicó. Esa decisión, pensada para una compra rápida, terminó siendo el momento exacto para que se robaran su motocicleta.

Se cree que la moto la trasladaron hasta Cipolletti

De acuerdo con la información que le brindaron desde la Policía, los responsables fueron "dos chicos en moto, vestidos de negro, con casco blanco y moto blanca". Los registros de las cámaras municipales permitieron seguirlos durante algunos minutos. "Por la información que me pudieron dar, cruzaron enseguida el puente para Cipolletti", señaló el joven.

Enzo contó que incluso pudo acceder a una grabación de la galería conocida como Paseo del Sol, donde se observa parte del recorrido de los delincuentes. "La Policía me dio esa información, ellos pudieron monitorearlos", indicó.

El robo ocurrió apenas unos días después de que Lescano comprara la moto. "Me la compré el lunes, la estaba estrenando", lamentó. La situación se complica aún más porque todavía no había alcanzado a contratar el seguro. "Necesito recuperarla sí o sí, porque no alcancé a ponerle seguro, no la paga lamentablemente. Si no la recupero, la pierdo", aseguró.

Tras difundir la búsqueda en redes sociales, recibió varios llamados, aunque todos resultaron falsos. "Hice la publicación y enseguida me llamaron tres tipos diferentes, diciéndome que estaba en un desarmadero y me la podían llegar a vender, pero es pura mentira", contó. De todos modos, remarcó que sigue dispuesto a ofrecer dinero a quien aporte un dato verdadero: "Al que me dé un dato certero y me diga ‘está la moto acá’, estoy dispuesto a pagar recompensa".

La información más reciente que obtuvo indica que la moto habría sido llevada hacia Cipolletti, posiblemente a los barrios 1200 Viviendas o Anai Mapu. "Después, lamentablemente, no tengo más información", manifestó.

La moto tiene detalles distintivos: cubre motor rojo en ambos lados, manijas de freno y embrague marca Wirtz del mismo color y un escape rayado. Cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero puede comunicarse con la Policía o acercarse a la comisaría más cercana. "Necesito que se redifunda la información y aparezca", pidió Enzo.

Las personas que tengan información fechaciente del paradero de la moto que busca Enzo pueden comunicarse al 298 428-9984.