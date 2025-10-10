Violó a su hijastra por cuatro años y podría ir 15 años tras las rejas

La próxima semana se conocerá la pena para el abusador. Los abusos ocurrieron entre 2017 y 2021.

Un hombre condenado por violar reiteradamente a su hijasta atravesó el juicio de cesura esta semana y enfrenta una pena de prisión efectiva que podría ser de 15 años por los abusos . Así lo requirió la fiscalía, basándose en determinados agravantes.

En una audiencia de determinación de la pena que demandó dos jornadas, el fiscal del caso Manuel Islas le pidió a un tribunal colegiado que condene al abusador, identificado como "M.A.P.C", a 15 años de prisión efectiva.

En el juicio realizado en junio, la fiscalía probó que "M.A.P.C" cometió el delito de abuso sexual con acceso carnal –continuado-, doblemente calificado por la guarda y la convivencia con una víctima menor de 18 años, en carácter de autor.

Los abusos se extendieron entre 2017 y 2021, mientras el hombre compartía domicilio con la víctima, al mantener una relación de pareja con su madre. Los hechos ocurrieron en dos viviendas, una en Neuquén y otra en Centenario, y también en un automóvil. Para cometer los abusos, el imputado aprovechaba los momentos en que la niña quedaba a su cuidado y se aseguraba la impunidad de sus actos mediante amenazas.

fiscal manuel ignacio islas

Para solicitar la pena, Islas valoró como agravantes la reiteración de hechos, el vínculo entre el imputado y la víctima, el contexto de violencia intrafamiliar y la relación asimétrica de poder, además de los propios agravantes de la calificación legal (convivencia y guarda). Como atenuante, el fiscal del caso solo tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales previos del ahora condenado.

Además de la pena, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se decomise el vehículo que el abusador utilizó para cometer los abusos, con el objetivo de realizar una reparación económica a la víctima para que pueda afrontar un tratamiento.

La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia Mónica Palomba, quien intervino como querellante en representación de la víctima, adhirió a la pena solicitada por Islas y al pedido de decomiso del vehículo.

El tribunal colegiado encargado de determinar el monto de la condena, integrado por la jueza Patricia Lupica Cristo y por los jueces Raúl Aufranc y Juan Pablo Encina, pasó a deliberar y dará a conocer la resolución que adopte dentro del plazo legal.

Una vez que sea fijada la pena, "M.A.P.C" deberá ser también inscripto en el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Un hombre reconoció haber abusado de su hijastra

Días atrás, un hombre asumió su responsabilidad por haber abusado de su pequeña hijastra aprovechando los momentos en que la madre de la víctima se ausentaba del hogar. Irá 5 años a prisión por abusos reiterados cometidos a lo largo de 6 años contra la niña.

Según se informó desde el Poder Judicial, los abusos (calificados como "tocamientos") que se le atribuyeron al hombre fueron cometidos entre los años 2015 y 2021, cuando la víctima tenía entre 5 y 12 años.

Tras la denuncia de la madre de la víctima, se inició la investigación y la fiscalía recabó prueba suficiente que apuntaba a la responsabilidad del acusado, por lo que se pudo arribar a un acuerdo con este y su defensa para evitar la etapa de juicio, un proceso que hubiera resultado innecesario y revictimizante para la víctima, hoy adolescente.

SFP Ciudad Judicial (3).JPG Los acusadores y la defensa llegaron a un acuerdo y el acusado cumplirá un castigo de 12 años y medio de cárcel efectiva. Sebastián Fariña Petersen

De esta manera, la fiscalía presentó el acuerdo pleno en una audiencia realizada el jueves de la semana pasada, que implicó la declaración de responsabilidad del imputado como autor del delito de abuso sexual simple reiterado agravado por la convivencia con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda.

Además, contempló la imposición de una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.