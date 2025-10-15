Un violento ladrón será llevado a juicio por un robo a punta de pistola

El juicio será agendado próximamente por la Oficina Judicial. Deberá intervenir un tribunal de tres jueces.

Un violento ladrón será llevado a juicio acusado por cometer un robo en Centenario a punta de pistola contra dos personas. El hecho ocurrió en un comercio. De arribar a una condena, la pena de prisión será efectiva.

En una audiencia de control de acusación realizada el martes en la Ciudad Judicial, la asistente letrada Silvia Garrido requirió que "O.G.M" -como se identificó al ladrón- sea juzgado por un tribunal colegiado acusado de haber cometido dos robos seguidos utilizando un arma.

De acuerdo con la teoría del caso que presentó la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, el hecho fue cometido en el barrio La Ruca , el 21 de junio de 2025 , cerca de las 21:30, cuando el imputado ingresó a un comercio ubicado en las calles 25 de Mayo y Juan Bautista Alberdi.

Allí, se dirigió al mostrador, amenazó a la empleada con un arma y le exigió la entrega de dinero. Tras recibir aproximadamente 70 mil pesos en efectivo, la golpeó con el arma, robó un celular y cervezas de una heladera exhibidora.

Cuando se disponía a salir del local, "O.G.M" interceptó a un cliente que estaba por ingresar, lo apuntó con el arma y le gatilló dos veces sin que se produjeran disparos, mientras le exigía sus pertenencias. La víctima le entregó su teléfono celular y luego el imputado escapó corriendo.

Por esto, el delito que Garrido le atribuyó al acusado es robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar, dos hechos en concurso real y en carácter de autor. Asimismo, y debido a que la expectativa de pena para este delito es superior a 3 años de prisión e inferior a 15, la asistente letrada solicitó que intervenga para juzgar el caso un tribunal colegiado.

Entre las pruebas que detalló la representante del MPF se encuentran declaraciones de testigos, peritos y efectivos policiales que intervinieron; documental y secuestros.

La audiencia fue dirigida por el juez de garantías Juan Guaita, quien avaló la acusación y abrió la etapa de juicio. El magistrado incorporó la prueba para producir en el debate y dio intervención para que juzgue el caso a un tribunal colegiado.

Con esta resolución, la Oficina Judicial deberá fijar, en los próximos días, la fecha para la realización del debate sobre la responsabilidad penal del imputado.

Un salvaje motochorro pasará casi 6 años preso

Un salvaje motochorro neuquino pasará casi 6 años tras las rejas por una seguidilla de atracos donde golpeó a mujeres para robarles las carteras y también, junto a otros cómplices, se apoderó de motos en violentos asaltos ocurridos en plena calle.

Mediante un acuerdo pleno, Luis Alberto Navarro fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión de efectivo cumplimiento por distintos robos cometidos en la ciudad de Neuquén y Plottier.

En una audiencia de procedimiento abreviado realizada el jueves pasado, el fiscal del caso Horacio Maitini junto a la asistente letrada Nadia Pérez presentaron un acuerdo al que arribaron junto a la defensa del acusado.

El acuerdo contempló la declaración de responsabilidad por los distintos hechos por los cuales, Navarro aceptó su responsabilidad.

Tras evaluar atenuantes y agravantes las partes acordaron la pena de 5 años y 10 meses de cumplimiento efectivo y la declaración de la primera reincidencia, lo cual fue avalado por el juez de garantías Cristian Piana.

De esta manera Navarro fue declarado responsable por los delitos de robo agravado por el uso de utilería en grado de tentativa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de utilería y encubrimiento por receptación dolosa (artículo 162 inciso segundo, última parte, 45, 42 y 277 inciso primero).

Además, fue condenado por los delitos de robo en poblado y en banda en calidad de coautor (un hecho), en concurso real con robo doblemente calificado por ser en poblado y en banda y con arma de utilería en calidad de coautor en concurso real con robo simple un hecho, y robo simple en grado de tentativa.