Bronca: le robaron medicamentos y un medidor de glucosa a un matrimonio mayor

El hecho fue en Centenario. La familia y vecinos piden colaboración para recuperar los elementos.

Vecinos de Centenario estallaron de la bronca tras conocerse el robo a un matrimonio mayor del barrio Sarmiento en las últimas horas. Para alivio de su familia, no los lastimaron, pero los ladrones se llevaron importantes elementos para la salud de uno de ellos: medicamentos y un medidor de glucosa.

De acuerdo a la información brindada por el portal Centenario Digital, el robo tuvo lugar en una vivienda de calles Colombia y Villegas, donde se encontraba el matrimonio la mañana del miércoles. Aparentemente aprovechando un descuido de las personas mayores, habrían ingresado a la casa por una puerta que se encontraba abierta.

Afortunadamente, los ladrones no se ensañaron con los abuelos así que estos están ilesos, aunque robaron elementos de importancia para ellos y valor: estos incluyen medicamentos, un medidor de glucosa Accu Chek y un teléfono celular. No está claro si hubo algún encuentro cara a cara entre ellos, pero a pesar del alivio porque no los lastimaron, sus familiares expresaron enojo por la inseguridad en el barrio.

Personal policial de la Comisaría 52 acudió al lugar luego de ser alertados sobre el hecho y entrevistaron a las víctimas. Además, Criminalística peritó la vivienda y se buscan registros fílmicos que puedan haber captado a los intrusos.

La familia de las víctimas y vecinos del sector se hicieron eco de la noticia y pidieron colaboración para dar con el botín, de tanta importancia para la salud de uno de los abuelos. El barrio se puso en campaña para ayudarlos.

Por otro lado, el martes por la tarde, otra familia del mismo barrio habían sido víctimas de robo a manos de unos ladrones que llegaron en auto hasta la vivienda y robaron tecnología antes de darse a la fuga. Por este motivo, se generó aún más preocupación ante los reiterados hechos de inseguridad.

Brutal asalto a un matrimonio mayor en Cipolletti

Al menos cuatro delincuentes asaltaron a un pastor evangélico que vive en una casa de la calle Germán del Valle al 1800, en el barrio 10 de Marzo, frente al Parque Norte de Cipolletti. Se llevaron un botín millonario.

El robo se produjo durante las primeras horas de este jueves y está en plena investigación. El damnificado se comunicó con la Policía alrededor de las 3. Relató que los ladrones, uno de ellos armado de acuerdo a lo que pudo ver, ingresaron por el patio trasero e irrumpieron cuando el matrimonio -ambos serían jubilados- dormían.

Tras reducirlos comenzaron a revisar el interior del inmueble en busca de dinero y objetos de valor. Hasta el momento se sabe que se llevaron una suma aproximada de un millón de pesos, electrodomésticos y otros elementos del hogar, y dos vehículos: una camioneta Volkswagen Taos color beige -patente AG136NZ- y un Volkswagen Up blanco, patente AC267TV, según informaron fuentes vinculadas a la investigación.

Además, habrían maniatado a ambas víctimas antes de retirarse.

Personal del Gabinete de Criminalística trabajaba en el lugar en busca de rastros e indicios que permitan hallar una pista para encontrar a los delincuentes. Hasta el momento no hay detenidos.