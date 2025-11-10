Arde el descenso: qué equipos podrían perder la categoría en la última fecha y cuáles se salvaron

En medio de la vorágine del superclásico, algunos equipos festejaron la permanencia en la primera división. Otros sufrirán hasta la última fecha.

En medio de la atención que se llevó el superclásico que Boca terminó ganando ante River en La Bombonera en el fútbol argentino hubieron grandes definiciones con respecto a la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Algunos festejaron, otros deberán estar pendientes hasta la última fecha.

Quienes festejaron más allá del pueblo xeneize fueron Gimnasia de La Plata, Talleres e Instituto de Córdoba, Atlético Tucumán y Newell's, que con los resultados parciales de la fecha concretaron su permanencia en la categoría y jugarán relajados en la última fecha. Incluso algunos se terminaron de confirmar con resultados ajenos como el caso del lobo platense que jugará su partido por la penúltima fecha esta tarde a las 17 frente a Vélez.

La contracara de esta felicidad graficada en los equipos mencionados son tres equipos que batallarán por no ocupar los dos lugares de descenso que hay. Dos de los tres equipos descenderán. San Martín de San Juan, Aldosivi y Godoy Cruz deberán hacer las cosas bien en la última fecha para conseguir un resultado que los mantenga en la primera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987710901315571824&partner=&hide_thread=false ¡¡SE SALVARON DEL DESCENSO ATLÉTICO TUCUMÁN, TALLERES, INSTITUTO, NEWELL'S Y GIMNASIA!! En la última fecha se definen los dos equipos que pierden la categoría entre Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz... pic.twitter.com/QD6TLgDTBh — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025

Lo particular es que el elenco sanjuanino y el tiburón serán rivales en la última fecha. Por otra parte el tomba, quien actualmente ocupa el puesto de descenso por tabla anual, tendrá un duro encuentro ante Deportivo Riestra, que está segundo en el grupo A del Clausura y logró el pase a la Copa Sudamericana por tabla anual.

Mientras tanto, Boca fue más con Zeballos como figura y le ganó a River en el Superclásico

El esperado duelo entre Boca y River en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, no tuvo alto vuelo futbolístico, pero el xeneize prevaleció por la actuación de Exequiel Zeballos, autor del primero en una jugada aislada en el final del primer tiempo y asistiendo en el segundo en el arranque del complemento a Miguel Merentiel.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda fue claramente superior después del tanto convertido en el cierre de la etapa inicial y después estuvo cerca de la goleada.

Con este resultado, Boca se clasificó a la Copa Libertadores del año que viene, su primer gran objetivo en esta parte del año. Además tiene buenas perspectivas de ganar su zona en la Copa de la Liga y complicó a su rival de toda la vida en la tabla anual.

Crónica de una tarde que terminó pintada de azul y oro

En el comienzo, el partido se jugó más como pretendía River que lo que buscaba Boca. El equipo del Muñeco neutralizó los circuitos de juego del rival y las pocas veces que Paredes intervino en el juego, Blanco y Barinaga terminaron mal los intentos xeneizes.

La visita tuvo un par de remates lejanos de Salas y Castaño, que fueron contenidos sin problemas por Marchesín.

El primer tiro al arco de Boca fue a los 33' con un intento de Zeballos que tampoco llevó peligro.

Después, Maxi Meza sufrió una dura lesión al resbalarse solo y Gallardo sorprendió mandando a la cancha a Galarza Fonda.

Cuando parecía que se iban al descanso sin goles, un pelotazo largo de Costa, Giménez peleó con Paulo Díaz y la pelota le quedó al Chango. El extremo de Boca encaró de la izquierda al centro, remató al medio el arco, Armani dio rebote y Zeballos la mandó a guardar en segunda instancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987616961501519971&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LOCURA DEL CHANGO EN LA BOMBONERA!!! ZEBALLOS PUSO EL 1-0 DE BOCA CONTRA RIVER EN LA BOMBONERA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO.



El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/T4fHvROfcJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

El gol destrabó al "7" de Boca, que apenas iniciado el complemento se mandó una gran jugada individual por izquierda y le sirvió el segundo a Miguel Merentiel, que aumentó la cuenta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987623001974571453&partner=&hide_thread=false ¡¡¡APARECIÓ LA BESTIA!!! GRAN JUGADA DEL CHANGO ZEBALLOS Y GOL DE MERENTIEL PARA EL 2-0 DE BOCA A RIVER.



El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/zqvYa3Yybk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

Después del segundo, fue todo de Boca. Fortalecido en lo individual y lo colectivo, estuvo siempre más cerca del tercero que su rival del descuento. Si los delanteros del local hubiesen estado más fino, el partido terminaba en goleada, pero les faltó precisión y tomar buenas decisiones.

Giménez trabajó mucho para el equipo, pero en la definición tuvo una pésima tarde.

Lo de River fue lamentable. Lo único que hizo fue darle la pelota a Acuña para tirar centros y protestarle al árbitro. Una presentación a la altura de lo que fue el año del Millo. Un espanto.

El peor de todos los futbolistas de la cancha fue Paulo Díaz, que cometió errores insólitos que terminaron en gol o en chances claras del rival.

La más clara del visitante en el partido fue sobre el cierre con un cabezazo de Galarza Fonda, que se perdió el descuento solo por el segundo palo.

Boca terminó con Braida y Belmonte en cancha, e igual la victoria no corrió riesgos. Datos que resumen la tarde en La Bombonera, donde la fiesta fue toda azul y oro.

SÍNTESIS

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado y Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maxi Meza; Sebastián Driussi y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Goles: PT 46 Zeballos. ST, 1 Merentiel.

Cambios: PT 36 Galarza Fonda por Meza (R). ST, al inicio, Juan Fernando Quintero por Rivero (R).