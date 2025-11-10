Desde el "estamos metidos en un pozo" en River hasta la emoción de Paredes: las repercusiones del Superclásico

Boca ganó con autoridad el Superclásico ante River con un 2-0 que podría haberse estirado si el delantero Milton Giménez lograba afinar su remate para darle algún gol más al equipo. Victoria importante para el xeneize pensando en el futuro del equipo mientras que para River fue un golpe de knockout en un contexto sin respuestas deportivas.

En el millonario saben que la situación es complicada, incluso Lucas Martínez Quarta fue duro en su análisis del presente del club: "La lectura que hago, sinceramente , fue una mierda. No estuvimos a la altura de este partido, hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsables. Lamentablemente estamos metidos en un pozo del que no podemos salir , pero acá estamos para dar la cara y pedirle perdón a la gente porque estamos más que en deuda, somos conscientes de eso".

En paralelo Juanfer Quintero expresó su enojo por el resultado del partido, en un tono en el que incluso lo llevó a pelearse con un periodista en zona mixta. “Tú haces preguntas muy especiales. Yo defiendo a mis compañeros, defiendo un escudo grandísimo. He hecho historia con este club. A nadie se le puede olvidar que estamos viviendo un presente muy difícil. Pero tampoco les damos de comer a cosas que no importan”, dijo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SportsCenter ESPN (@scespn)

Luego agregó: “Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, ¿qué dices? Me parece que no eres profesional por esta situación. Cada quien tiene su profesión, se respeta, pero nadie pone en duda su actitud como ser humano. Creo que en esos traumas siempre está el morbo. Disculpa que te lo diga, pero yo voy de frente. Acá nadie pone en duda eso. Te lo digo porque me dolió, pero nunca te falté el respeto. Lo digo de frente. Jamás le haría una ‘cama’ a un entrenador”.

Mientras tanto el entrenador millonario Marcelo Gallardo prefirió irse de La Bombonera sin dar declaraciones sobre lo ocurrido en el campo de juego.

Del otro lado de la vereda todo fue felicidad. “Vine con una ilusión muy grande y Exequiel era una de las personas que yo creía que nos podía ayudar mucho a lograr esto. Para nosotros, los jugadores de fútbol, tener confianza es algo espectacular y el talento que tienen ellos con confianza, es algo que nos van a dar muchísimo", dijo Leandro Paredes llenando de elogios a Exequiel Zeballos, una figura clave en la victoria y el buen pasar del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1987655199259766892&partner=&hide_thread=false "GRACIAS A BOCA POR DEJARME VIVIR ESTO" Ander Herrera y su felicidad por ser parte del Xeneize.



Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5BY089zPNo — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 9, 2025

Por otra parte, Ander Herrera, quien tuvo un buen ingreso desde el banco de suplentes, afirmó: “Jugué muchos clásicos en Europa, pero como esto no hay nada”. En diálogo con ESPN, sumó: “Vine a Argentina principalmente por esto. Lo vi muchas veces, lo imaginé muchas veces. Mi padre venía y me hablaba de lo que era este partido, que tuvo la suerte de disfrutar como espectador. Y poder hacerlo yo como jugador es algo único”.

“Siempre digo que a veces no se valora lo que tienen acá: la pasión, la calidad de los jugadores, los estadios... Para mí es un fútbol con unas posibilidades enormes. Hay cosas que mejorar para estar a la altura de las grandes ligas, pero hay que valorarlo. Esto no se vive en Europa, es algo único”, sentenció.