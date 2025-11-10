Se confirmó la gravedad de la lesión de Maxi Meza en el Superclásico

El volante fue titular contra Boca pero tuvo que ser reemplazado antes del final del primer tiempo.

Una de las tantas malas noticias para River en la derrota en el Superclásico contra Boca fue la lesión de Maxi Meza . El volante ofensivo venía recuperando actividad ingresando en los segundos tiempos de los últimos partidos hasta que Marcelo Gallardo decidió ponerlo como titular contra el xeneize, por la fecha 15 de la Copa de la Liga en su versión Clausura.

En un momento difícil del Millo, el exGimnasia e Independiente recuperó la confianza del entrenador para un partido caliente y Meza intentó aportarle intensidad y fútbol a la mitad de la cancha.

Sin embargo, su influencia en el juego de River fue escasa y encima, promediando el primer tiempo, el futbolista se volvió a lesionar gravemente.

Pese a que no tuvo contacto fuerte con ningún rival, Maxi se desplomó sobre el césped de la Bombonera y tuvo que ser reemplazado inmediatamente.

Marcelo Gallardo tomó la decisión de poner a Matías Galarza Fonda.

Este lunes se confirmó que sufrió una avulsión (desprendimiento) del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, será operado esta semana y tiene como mínimo para tres meses de recuperación, con lo cual ni siquiera podrá realizar la pretemporada en San Martín de los Andes.

Desde que arribó al club, a mediados de 2024, sufrió 6 lesiones que le hicieron perder 33 partidos y va por su segunda operación de rodilla.

River y la pelea por entrar a la Libertadores

En una nueva edición del Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Boca venció a River, que quedó complicado en su objetivo de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la “Banda”, no logran levantar cabeza y sumaron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la fase de grupos de Libertadores por Tabla Anual.

Platense (campeón del Torneo Apertura 2025), Independiente Rivadavia de Mendoza (campeón de la Copa Argentina), Rosario Central y Boca ya tienen su lugar asegurado en el certamen continental.

De momento, al “Millonario” le quedan dos posibilidades: quedar tercero en la Tabla Anual, para lograr entrar al repechaje; o salir campeón del Clausura.

En cuanto a la Tabla Anual, con 52 puntos, el conjunto de Gallardo en estos momentos es tercero, pero puede ser superado en esta fecha por Argentinos Juniors y/o Deportivo Riestra.

En caso de que ni el “Bicho” ni el “Malevo” ganen el lunes en sus respectivos partidos, al “Millonario” le bastará una victoria en la última fecha ante Vélez para asegurar, de mínima, el repechaje.