La explosiva frase del padre de Paredes sobre una posible llegada de Paulo Dybala a Boca: "Van a jugar juntos"

Daniel Paredes, el padre de Leandro, hizo fuertes revelaciones tras la victoria del xeneize en el Superclásico y afirmó que la joya jugará con la azul y oro.

Boca hizo las cosas bien en La Bombonera y le dio una triple alegría a los hinchas: victoria contundente por 2-0 ante River , clasificación a la Copa Libertadores y clasificación a los octavos de final del torneo doméstico. Sin lugar a dudas será un triunfo que recordarán por largo tiempo debido a la importancia de lo mismo.

Sin embargo en un segundo plano también será recordado por una explosiva frase que lanzó públicamente Daniel Paredes , padre del campeón del mundo y capitán del equipo Leandro Paredes , sobre una posible llegada de Paulo Dybala a Boca. Ya con la clasificación al certamen internacional confirmada luego de dos años viviendo el desarrollo del certamen desde afuera, Daniel se animó a hacer fuertes revelaciones.

Desde hace tiempo se coquetea con una posible llegada de la Joya al club debido a distintos factores: su amor por el club, la presencia de su íntimo amigo Paredes, la familia en el país tanto suya como de su pareja, entre otras cosas. Tras la victoria en La Bombonera, Daniel habló con Continental y se refirió al futuro de Paulo.

"PAULO VA A VENIR. VAN A JUGAR JUNTOS CON LEANDRO EN BOCA".



Daniel Paredes, papá de Leandro, anticipó en #CadenaXeneize que Dybala tiene la intención y, en algún momento, va a jugar en el Xeneize.



— Cadena Xeneize (@Cadena_Xeneize) November 9, 2025

"Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos y Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en La Bombonera", relató en diálogo con el programa Cadena Xeneize.

Las posibilidades concretas de que ocurra su llegada

Hace rato que las redes sociales coquetean con una posible llegada de Paulo Dybala a Boca. E incluso la pareja del futbolista, Oriana Sabatini, ha hecho declaraciones que encendieron los rumores. Ahora quienes reflotaron la posibilidad de que llegue a la institución fueron algunos medios periodísticos europeos.

Fue el medio italiano Il Messaggero quien se refirió al futuro de la joya. Según afirmó la continuidad del jugador está en duda ya que la Roma estaría evaluando no renovarle el contrato que finalizará en junio de 2026 debido a que tiene “demasiadas lesiones y la renovación se complica”. Sin embargo, más allá de esta situación, no dudan del nivel futbolístico del jugador.

Es que el jugador se perdió 58 partidos desde desde que se sumó al club 2022, cifra que se incrementará debido a que en los últimos días sufrió un desgarro de grado 2 en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se estima que estará mínimo un mes afuera de la cancha. "Lo peor, aparte de la derrota y del penal errado, es la lesión de Paulo al patear. Seguro que volverá después del descanso. Estaba jugando como el gran jugador que es, y esa es la mayor pérdida con que nos vamos de este estadio", dijo el entrenador Gian Piero Gasperini.

Lesión Dybala

“La posibilidad de una ruptura a final de año es cada vez más real”, comenta el portal planteando una división en el club entre quienes quieren renovarle y aquellos que se oponen. Esta situación es una oportunidad para Boca que espera expectante el desenlace de esta decisión debido a que como principalmente tiene el atractivo de Leandro Paredes, quien es íntimo amigo del cordobés.