El Colo Barco a corazón abierto: su deseo de jugar el mundial, las ganas de volver a Boca y el pedido a Paredes

El jugador brindó una entrevista para ESPN donde lanzó fuertes revelaciones sobre su presente y su futuro en el fútbol.

Valentín Barco hace sonreír a los hinchas del Racing de Estrasburgo cada vez que agarra la pelota en los duelos por la Ligue 1. Clave para que el equipo pueda estar cuarto en la tabla de posiciones, metiéndose actualmente en el clasificatorio de la Champions League, y generando un interés particular de diferentes clubes de alto calibre.

Su presente lo llevó a ser citado nuevamente por Lionel Scaloni a la Selección argentina de cara al duelo amistoso ante Angola, en el preparatorio para la Copa del Mundo 2026. Durante su concentración con el primer equipo en Alicante, el lateral dialogó a corazón abierto con Diego Monroig para ESPN.

Uno de los temas principales, el superclásico que Boca le terminó ganando a River en La Bombonera: "Vi el clásico, muy contento. Y muy contento con el Chango, también, sé todo lo que la luchó cuando estábamos ahí juntos, llegamos a concentrar juntos", soltó y continuó halagando al delantero Exequiel Zeballos: " Se veía desde chico el potencial que tenía , es tremendo. Para mí era el mejor , es muy desequilibrante, le pega con las dos, es rápido, y ahora lo está pudiendo explotar".

En su relato también se refirió a una posible vuelta al xeneize luego de su polémica salida: "Todavía no, pero me encantaría, Estuve desde muy chico ahí, es un club que me dio todo, desde los 9 años, y estoy muy agradecido. Así que me gustaría volver".

"No volví a ver la final en el Maracaná, fue muy duro para todos, nos golpeó, quedó una espina ahí. Lo pienso muy seguido. Son cosas del fútbol y ojala que en un futuro se pueda dar. La revancha con Boca y la Libertadores", recordó sobre la final perdida de la Libertadores 2023.

Por otra parte se refirió a Leandro Paredes: "Es un jugador de elite. Estoy muy contento que volvió para ayudar, es un referente y capitán. Sabemos lo que puede dar jugando asique muy contento. Le dije que me guarde la '5' de Boca y me dijo que si".

El sueño de jugar la Copa del Mundo con Argentina

Adentrado en la Scaloneta, que se prepara para la el mundial 2026, Barco hizo referencia a la dificultad que conlleva pelear un puesto en los convocados por Scaloni: "Son los campeones del mundo, en todos los lugares es muy difícil pelear un puesto porque esta Selección es la mejor del mundo".

Sin embargo mantiene la ilusión de poder estar: "Jugar un Mundial es el sueño de todos. Desde que empezás a jugar al fútbol soñás con representar a tu país. Obviamente que me gustaría estar".

Cómo vivieron el superclásico con Panichelli, exjugador de River

"Le gané en Reserva a él y ahora le volvimos a ganar, estoy contento. En el clásico donde hago el gol y también el Chango, que me hizo el pase para el mío, también estaba Pani (Panichelli). Siempre lo cargo que le gané", contó sobre enfrentamientos que tuvieron en reserva.

Por otra parte, el lateral izquierdo contó cómo vio al jugador de 23 años en su primera convocatoria a la Selección: "No lo noté nervioso, puede aportar muchas cosas, es un delantero completo. Para mí, el mejor centrodelantero de la liga de Francia, viene hacienda muchos goles, trabaja mucho todos los días y me pone muy contento que esté acá".