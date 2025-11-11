Es oficial: cuándo y cómo se definen los descensos y la clasificación a Libertadores y Sudamericana

AFA informó el itinerario para la fecha 16 de la Copa de la Liga en su versión Clausura, que será decisiva.

Se viene la última fecha de la Copa de la Liga antes de los cruces y será decisiva para resolver los descensos y los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana . Por eso, todos los clubes estaban pendientes de la programación, que fue oficializada por AFA este martes.

Uno de los más interesados es River , que está muy complicado en su objetivo de ingresar a la edición del máximo torneo continental del año que viene. De hecho, con los resultados del lunes, el Millo quedó en puestos de Sudamericana y en la última visitará a Vélez el domingo a las 17 en el Amalfitani.

El Millo tiene que ganar y esperar que Argentinos no lo haga ante Argentinos un rato más tarde, en La Plata ante Estudiantes. En caso de perder, el conjunto de Marcelo Gallardo debe esperar que no ganen los que vienen atrás y además que Central, Boca o el Bicho sean campeones y liberen un cupo.

tabla anual martes 11

Además, River también podría quedarse afuera de los ocho que pasan a octavos de la Copa de la Liga, aunque para eso además de perder se tienen que dar otros cuatro resultados.

Si el Millo queda octavo, podría haber nuevamente Superclásico en el primer cruce, ya que Boca tiene todas las chances para ser primero en la otra zona. El xeneize recibirá a Tigre el domingo a las 20:15.

tabla zona boca

Por su parte, los descensos se resolverán el sábado, con el duelo decisivo de Aldosivi y San Martín de San Juan en Mar del Plata. De ellos dos y Godoy Cruz saldrán los dos que bajen de categoría: uno por promedios y el otro por tabla anual. El Tomba recibirá a la misma hora a Deportivo Riestra, que tiene que ganar para tener chances de Libertadores.

Así se juega la última fecha

Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

17.00 Vélez – River (Zona B)

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)

17.00 Belgrano – Unión (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)

tabla grupo de river

Fechas y horarios confirmados para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Ya se confirmaron las fechas y horarios para la vuelta de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional que definirán a los dos equipos que lucharán por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Tras la consagración de Gimnasia de Mendoza, cuatro equipos siguen en carrera por el último boleto y después de jugarse los partidos de ida, ya está definido que los cruces se desarrollarán este sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

El primer duelo será el sábado, cuando Estudiantes de Río Cuarto reciba desde las 20 a Estudiantes. La serie llega abierta, aunque el “Pincha de Caseros” parte con una mínima ventaja gracias al 1-0 obtenido como local. El “León del Imperio”, por su parte, confía en la ventaja deportiva: necesita ganar por cualquier resultado para avanzar a la gran final del torneo.

La otra semifinal se definirá el domingo 16 a las 17:15, cuando Deportivo Madryn reciba a Deportivo Morón en la Patagonia. En la ida, el “Gallito” fue ampliamente superior y se quedó con un 1-0 que pareció corto por el funcionamiento mostrado.

Aun así, dependerá de un empate para seguir adelante, mientras que Madryn está obligado a ganar para mantener vivo el sueño de ascender, luego de haber perdido la final por el primer ascenso ante Gimnasia (M).

La final también se jugará a doble partido y tendrá la particularidad de que no habrá ventaja deportiva. En caso de igualdad en el marcador global, habrá tiempo extra y, si persiste la paridad, el ascenso se definirá por penales. El local de la revancha será el equipo mejor ubicado en la tabla general.