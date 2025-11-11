Así quedó la tabla anual para los ingresos a Libertadores y Sudamericana

A falta de una fecha para definir todo en el fútbol de primera división, River y compañía siguen sacando cuentas.

A última hora del lunes, Argentinos Juniors venció por 1-0 a Belgrano de Córdoba en un duelo válido por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura llevado a cabo en el estadio Diego Armando Maradona y desplazó a River a puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual.

El único gol del encuentro para el ‘Bicho’ lo convirtió Lautaro Giaccone , a los 32 minutos del primer tiempo. Tomás Molina asistió de taco al zurdo, quien sacó un remate imposible de alcanzar para el arquero Thiago Cardozo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Nicolás Diez sumó tres puntos trascendentales para escalar posiciones y alcanzar la tercera ubicación de la clasificación general. Ahora, deberán visitar a Estudiantes de La Plata en la última jornada del campeonato local.

Por su parte, el ‘Pirata’ no pudo conseguir una victoria que le permitiera ingresar entre los ocho mejores de la Zona A y luchar por un lugar en los Playoffs del campeonato local. En tanto, recibirá a Unión de Santa Fe, aún con chances de avanzar a los octavos de final, aunque dependerá de otros resultados.

Cómo quedó la tabla

River había festejado la victoria de Independiente sobre Riestra, que se dio en el turno previo. Sin embargo, no pudo hacer lo propio con Belgrano, ya que cayó ante Argentinos y este lo superó en la tabla anual.

Ahora, el Millo debe ganarle a Vélez en la última fecha para no depender de otros resultados, tanto en la clasificación a octavos de final como a la Libertadores del año que viene.

En la tabla anual, el equipo de Marcelo Gallardo suma 52 puntos, detrás de Central (66) y Boca (59), mientras que Riestra quedó con 51 y Argentinos Juniors (54) lo superó con la victoria a última hora.

En cuanto a los posibles clasificados a la Libertadores, además de los que tienen chances de ser campeones de la Copa de la Liga y liberar un cupo (el Canalla, el xeneize y el Bicho), también está Lanús en la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro.

Central y Boca ya están matemáticamente en la fase de grupos, al igual que Platense e Independiente Rivadavia, campeones del Apertura y la Copa Argentina respectivamente.

tabla anual martes 11

Puede haber Superclásico en octavos

Boca está muy cerca de ganar la zona A de la Copa de la Liga, mientras que River podría ser octavo si pierde con Vélez. En ese caso, se cruzarían nuevamente en octavos de final en un partido único que se disputaría en La Bombonera.

Para el Millo está mucho más sencilla la clasificación entre los ocho de su grupo que el ingreso a la Copa Libertadores del año que viene.

tabla grupo de river

Qué necesita River para clasificar

Si bien el elenco millonario había conseguido un colchón importante de puntos por lo hecho en el primer semestre, la reciente racha adversa de seis derrotas en los últimos siete encuentros, con el agregado especial de que una de ellas fue en el Superclásico ante Boca por 2-0, generaron que el elenco dirigido por Marcelo Gallardo se ubique en puestos de Copa Sudamericana.

No obstante, el conjunto de Núñez todavía cuenta con chances de conseguir su participación en el certamen de mayor prestigio del continente, aunque dependerá de una serie de resultados a su favor.

La primera de ellas será lograr una victoria ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani y aguardar una caída o un empate del ‘Bicho’ frente a Estudiantes de La Plata en condición de visitante para conseguir un lugar en el repechaje. Si sucede lo segundo, la ‘Banda’ deberá superarlos en diferencia de gol.

Sin embargo, si sufre una derrota ante el Fortín o no logra meterse entre los tres mejores de la clasificación general, deberá esperar a conocer al campeón del torneo local ya que si tanto Rosario Central (1°), Boca (2°) o, actualmente, Argentinos Juniors (3°) lo consiguen, liberarán un cupo más y accederá directamente a la fase de grupos, siempre y cuando el ‘Millonario’ finalice en la cuarta plaza.

Por otro lado, una caída ante el cuadro de Liniers acompañado de victorias de Deportivo Riestra, Racing o San Lorenzo, impedirá a los comandados por el ‘Muñeco’ disputar la próxima edición de la Copa Libertadores.