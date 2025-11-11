En un acto emocionante, Pérfora le cambió el nombre a su estadio

El Verde de Plaza Huincul homenajeó al dirigente más importante de su larga historia con un gesto conmovedor.

Pérfora se transformó en uno de los clubes más importantes de la provincia. Con sus diferentes disciplinas, conforma parte de la identidad de Plaza Huincul y Cutral Co, porque además de los éxitos deportivos cumple un rol social fundamental en la comarca petrolera.

Uno de los artífices principales del crecimiento del Verde es Oscar Piti Claris , quien fuera presidente y sigue siendo integrante esencial de la institución. De hecho, como siempre lo hace, estuvo acompañando al equipo el viernes último en la capital provincial, donde enfrentó a Independiente de Neuquén por el Pre Federal de básquet.

El último fin de semana, el club realizó un bingo para recaudar fondos y tanto la gente de la ciudad como toda la familia del club respondió en muy buena forma. El grupo de trabajo aprovechó esa ocasión para homenajear al dirigente, que es referencia para propios y extraños en la provincia, ya que lleva 42 años en la gestión, primero del viejo club YPF y luego del Pérfora que hoy es conocido en la región y en el país.

"Hubo un grupo de personas comandadas por el presidente que más tiempo pasó en el cargo y que la cuidó como si fuera su casa", dijo el actual titular del club, Javier Méndez, sobre Piti Claris.

El presidente destacó el momento que viven las distintas disciplinas en el club, como el básquet masculino y femenino, el patín y el taekwondo, que estuvieron todas representadas en el evento del sábado.

"Fueron momentos difíciles y gracias a este señor hoy tenemos esta institución y es por eso que este estadio que se llama Malvinas Argentinas se va a llamar Oscar Piti Claris", agregó Méndez, mientras las nietas del homenajeado descubrían su nombre en una de las paredes de la cancha.

Visiblemente emocionado, Oscar agradeció a sus actuales compañeros de la dirigencia y a toda la familia del Verde. La decisión de cambiarle el nombre al estadio no fue revelada al protagonista hasta el momento en el que se corrió el "telón".

"Realmente es una sorpresa enorme, me conmueve. Hemos pasado muchos años de lucha, de tratar de conservar la institución y uno de mis propósitos siempre fue trabajar rodeado de gente que piense que el deporte es lo fundamental en la vida de las instituciones. Y en los 42 años que llevo de dirigente, el agradecimiento a todos los que de algún modo colaboraron para que hoy este sea el club de básquet para la zona de Cutral Co y de Plaza", dijo el Piti.

El apellido Claris es sinónimo de Pérfora desde siempre. De hecho, en el equipo masculino de básquet de primera división, sus hijos Fernando e Ignacio son entrenador y capitán respectivamente.

Pérfora es el actual campeón del Pre Federal, donde el viernes comenzará a disputar los playoffs nuevamente en la serie frente a Atlético Regina por cuartos de final. Además, en la última Liga Federal realizó una gran campaña con muchos partidos a cancha llena y llegó a disputar una de las finales por el ascenso a la Liga Argentina.